Семь минут и готово: рецепт невероятно вкусной и бюджетной закуски из лаваша

Для приготовления вкусного и сытного завтрака или перекуса не обязательно тратить много времени и денег на продукты. Это доказывает божественная на вкус закуска трубочки из лаваша.
Главред узнал , как ее приготовить. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша под ником prosti.rezeptu.
Трубочки из лаваша - рецепт
Ингредиенты
- Лаваш
- Яйца 2 шт.
- Твердый сыр 130 г
- Майонез 1-2 ст. л.
- Чеснок 1-2 зубчика
- Соль
- Перец
Варим яйца и натираем на терке. Смешиваем их с натертым сыром, майонезом, измельченным чесноком, солью и перцем. Далее разрезаем пополам круглый лаваш и заворачиваем в каждую половинку по ложке яичной массы.
После этого окунаем каждую трубочку во взбитое яйцо и обжариваем на смазанной маслом сковороде с обеих сторон до золотистости.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить трубочки из лаваша:
Об источнике: prosti.rezeptu
prosti.rezeptu — TikTok-страница украинской блогерши, которая также известна под ником karamelka__life_. Блогерша публикует видео с рецептами различных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 8 тысяч пользователей.
