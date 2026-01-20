Семь минут и готово: рецепт невероятно вкусной и бюджетной закуски из лаваша

Рецепт трубочек из лаваша, которые точно понравятся всем.

Трубочки из лаваша с яйцом и сыром / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Для приготовления вкусного и сытного завтрака или перекуса не обязательно тратить много времени и денег на продукты. Это доказывает божественная на вкус закуска трубочки из лаваша.

Главред узнал , как ее приготовить. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша под ником prosti.rezeptu.

Трубочки из лаваша - рецепт

Ингредиенты

Лаваш

Яйца 2 шт.

Твердый сыр 130 г

Майонез 1-2 ст. л.

Чеснок 1-2 зубчика

Соль

Перец

Варим яйца и натираем на терке. Смешиваем их с натертым сыром, майонезом, измельченным чесноком, солью и перцем. Далее разрезаем пополам круглый лаваш и заворачиваем в каждую половинку по ложке яичной массы.

После этого окунаем каждую трубочку во взбитое яйцо и обжариваем на смазанной маслом сковороде с обеих сторон до золотистости.

Приятного аппетита!

Об источнике: prosti.rezeptu prosti.rezeptu — TikTok-страница украинской блогерши, которая также известна под ником karamelka__life_. Блогерша публикует видео с рецептами различных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 8 тысяч пользователей.

