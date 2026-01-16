Не трескается при заморозке: рецепт идеального теста для вареников и пельменей

Многие готовят большие порции вареников и пельменей дома. За один раз всех их не съесть, поэтому часто хозяйки кладут часть вареников в морозильную камеру. Но через некоторое время их ждет неприятный сюрприз - тесто трескается от холода.
Главред узнал, как приготовить тесто, которое не будет трескаться и идеально подойдет как для вареников, так и для пельменей с разными начинками. Его рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша Вита Даценко.
Универсальное тесто для вареников и пельменей — рецепт
Ингредиенты
- Мука 1 кг
- Вода 500 мл
- Соль 2 ч. л.
- Масло 2 ст. л.
Высыпаем муку в миску, делаем в середине углубление и засыпаем туда соль. Далее добавляем очень холодную воду и масло. Замешиваем тесто, после чего накрываем его пищевой пленкой, полотенцем и отставляем примерно на 15 минут.
После этого раскатываем тесто, вырезаем кружочки, начиняем их и лепим вареники или пельмени.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить идеальное тесто для пельменей и вареников:
@vita_datsenko НЕ ТРЕЩИТ ПРИ ЗАМОРОЗКЕ ❗️❗️❗️❗️❗️❗️ Универсальное тесто для пельменей и вареников. Рецепт прост: на 1 кг муки — 500 мл очень холодной воды (пропорция 1:2), 2 ч. л. соли, 2 ст. л. растительного масла. Все. Просто, правильно и без сюрпризов ? #пельмени#вареники#рецепт#рецепты♬ Ой, мамо - Андриана
О персоне: Вита Даценко
Вита Даценко — украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео с проверенными рецептами различных блюд. За ее TikTok-страницей "Украинская хозяйка" следят более 59 тысяч пользователей.
