Не трескается при заморозке: рецепт идеального теста для вареников и пельменей

Рецепт универсального теста для вареников и пельменей.

Лучшее тесто для пельменей и вареников / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие готовят большие порции вареников и пельменей дома. За один раз всех их не съесть, поэтому часто хозяйки кладут часть вареников в морозильную камеру. Но через некоторое время их ждет неприятный сюрприз - тесто трескается от холода.

Главред узнал, как приготовить тесто, которое не будет трескаться и идеально подойдет как для вареников, так и для пельменей с разными начинками. Его рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша Вита Даценко.

Универсальное тесто для вареников и пельменей — рецепт

Ингредиенты

Мука 1 кг

Вода 500 мл

Соль 2 ч. л.

Масло 2 ст. л.

Высыпаем муку в миску, делаем в середине углубление и засыпаем туда соль. Далее добавляем очень холодную воду и масло. Замешиваем тесто, после чего накрываем его пищевой пленкой, полотенцем и отставляем примерно на 15 минут.

После этого раскатываем тесто, вырезаем кружочки, начиняем их и лепим вареники или пельмени.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить идеальное тесто для пельменей и вареников:

О персоне: Вита Даценко Вита Даценко — украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео с проверенными рецептами различных блюд. За ее TikTok-страницей "Украинская хозяйка" следят более 59 тысяч пользователей.

