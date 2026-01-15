Вот он секретный рецепт: вкуснейший салат из одного ингредиента

Предлагаем вам удачный рецепт пикантной и вкусной моркови по-корейски, которую можно подавать, как отдельное блюдо или же использовать в салатах и закусках.
Кстати, постарайтесь использовать сочную и не вялую морковь, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Морковь по-корейски - рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг моркови
- 5 зубчиков чеснока
Заправка:
- 1 ст. л. соли
- 3 ст. л. сахара
- 1 ст. л. кориандра
- 1 ст. л. паприки
- 0,5 ч. л. красного перца Чили
- 5 ст. л. масла растительного
- 7 ст. л. уксуса
Морковь натрите на специальной терке и добавьте мелко натертый чеснок.
Разогрейте растительное масло, всыпьте соль, специи, перемешайте и влейте уксус.
Залейте морковь горячей заправкой.
Все хорошо перемешайте и дайте салату немного постоять.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить морковь по-корейски:
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
