Вот он секретный рецепт: вкуснейший салат из одного ингредиента

Простой рецепт приготовления моркови по-корейски.

https://glavred.info/recipes/vot-on-sekretnyy-recept-vkusneyshiy-salat-iz-odnogo-ingredienta-10732478.html Ссылка скопирована

Морковь по-корейски - рецепт / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Предлагаем вам удачный рецепт пикантной и вкусной моркови по-корейски, которую можно подавать, как отдельное блюдо или же использовать в салатах и закусках.

Кстати, постарайтесь использовать сочную и не вялую морковь, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Морковь по-корейски - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

1 кг моркови

5 зубчиков чеснока

Заправка:

1 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

1 ст. л. кориандра

1 ст. л. паприки

0,5 ч. л. красного перца Чили

5 ст. л. масла растительного

7 ст. л. уксуса

Морковь натрите на специальной терке и добавьте мелко натертый чеснок.

Разогрейте растительное масло, всыпьте соль, специи, перемешайте и влейте уксус.

Залейте морковь горячей заправкой.

Все хорошо перемешайте и дайте салату немного постоять.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить морковь по-корейски:

Вас может заинтересовать:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред