Недружелюбные соседи для моркови: какие овощи и фрукты делают ее горькой

Эксперт рассказал, почему морковь становится горькой и как избежать порчи в домашнем погребе.

https://glavred.info/sad-ogorod/nedruzhelyubnye-sosedi-dlya-morkovi-kakie-ovoshchi-i-frukty-delayut-ee-gorkoy-10731110.html Ссылка скопирована

Какие овощи и фрукты вредят моркови и ускоряют ее порчу / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как избежать горечи и сохранить морковь свежей до весны

С какими овощами морковь не стоит хранить рядом

Правила сортировки и отбраковки поврежденных корнеплодов

Домашние корнеплоды иногда удивляют неожиданным горьким вкусом, даже если на момент сбора они казались здоровыми.

Главред решил разобраться в причине этого явления и собрал советы экспертов по хранению моркови.

видео дня

Почему морковь становится горькой

Как объясняет автор в видео на YouTube-канале "Домашний урожай", горечь моркови — это естественная защитная реакция на стресс.

"Горький вкус возникает, когда плод вырабатывает терпеноиды и изокумарин из-за механических повреждений, заморозков или неправильного сбора урожая. Трещины, повреждения лопатой или ранний и поздний сбор запускают процесс, который затем усиливается в погребе", — отмечает автор-эксперт.

Влияние соседства с другими овощами и фруктами

Кроме механического стресса, на вкус моркови влияет контакт с фруктами и овощами.

"Яблоки и груши выделяют этилен, который ускоряет старение корнеплодов и активизирует защитные механизмы с горечью. Капуста категорически противопоказана из-за накопления CO₂, свекла допустима только недолго, а картофель, лук и сладкий перец ухудшают вкус и текстуру", – добавляет автор.

Советы эксперта

Чтобы избежать неприятностей, специалисты советуют:

хранить морковь отдельно от фруктов;

разкладывать корнеплоды в деревянные ящики с влажным речным песком слоями;

отсортировать поврежденные экземпляры перед закладкой;

поддерживать оптимальные условия: температура 0–0,5 °C, влажность 90–95 %, хорошая вентиляция без сквозняков;

избегать пластиковых пакетов и сеток, которые способствуют потере влаги и активации горьких веществ.

Соблюдение этих правил поможет сохранить хрустящую и сладкую морковь до весны, избегая разочарования для дачников и хозяев.

Подробно о хранении моркови смотрите в видео на YouTube-канале "Домашний урожай".

Читайте также:

Об источнике: YouTube канал "Домашний урожай" Канал "Домашний Урожай" на YouTube посвящен садоводству, огородничеству и советам для щедрого урожая дома или на даче. Акцент делается на подзимний посев, полив и избегание ошибок. Видео раскрывают методы для плодородной почвы, натуральные подкормки и защиту от болезней.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред