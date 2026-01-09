Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что сажать в январе 2026: список овощей для раннего и богатого урожая

Анна Ярославская
9 января 2026, 12:34
19
Январь подходит для посева овощей на рассаду в помещении, чтобы получить ранний урожай весной.
Рассада
Какие овощи можно сажать в январе? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • В холодных регионах семена выращивают дома, в южных — можно сеять сразу в грунт
  • Рассаде нужно обеспечить влажность, дренаж и дополнительное освещение
  • Некоторые овощи при низких температурах становятся вкуснее

Несмотря на то, что за окном - настоящая зима, январь - это отличное время для посадки некоторых овощей. Семена можно посеять в помещении, а пересадить их в открытый грунт весной. Какие овощи можно сеять в январе - разобрался Главред.

Если вам интересно, какие травы и цветы можно сажать на рассаду уже сейчас, читайте материал: Что посеять в январе на рассаду: ростки будут самыми крепкими.

видео дня

Какие овощи можно сажать в январе

Горох. При посадке гороха крайне важна правильная подготовка почвы. Садоводы советуют обязательно разрыхлить почву на глубину 15-20 см.

Перед посадкой грунт полезно немного полить. Затем посадите горох на глубину 3,8-5 см на расстоянии 3,8-5 см друг от друга. Расстояние между рядами — 45-60 см. Поддерживайте почву влажной, но не переувлажненной, пишет Martha Stewart.

Перец можно сеять непосредственно в грунт или выращивать из семян в январе, в зависимости от климатической зоны. В зонах 3-5 семена можно посеять в помещении в конце января, в теплых регионах — под открытым небом. По тем же правилам высевают баклажаны.

Помидоры — летняя культура, но вы можете начать вегетационный период раньше, посеяв семена в помещении.

Помидорам нужно от восьми до десяти недель до пересадки открытый грунт.

Почва в рассадных лотках должна быть влажной, но не переувлажненной.

Лук можно выращивать из семян в конце января – феврале в зонах 5–8 или высевать непосредственно в открытый грунт на юге. Примерно через 10–12 недель, после последних весенних заморозков, рассаду можно пересаживать в открытый грунт.

Лук чувствителен к длине светового дня, поэтому выбирайте сорт, который лучше всего подходит для вашего региона. Используйте специальную почвенную смесь для рассады, чтобы обеспечить надлежащий дренаж, и предварительно увлажните семена перед посадкой.

Шпинат — главная звезда сада зимой. Его можно сеять непосредственно в грунт на участках, пригодных для обработки, или выращивать в контейнерах.

Семена шпината хорошо переносят низкие температуры. Холод делает шпинат слаще, превращая крахмал в сахар. При выращивании в более теплую погоду шпинат может иметь слегка горьковатый вкус.

Капуста кале. Некоторые сорта бывают морозостойкими. Их можно высевать в открытый грунт в январе, если почва пригодна для обработки.

Капуста хорошо переносит минусовые температуры, если ей обеспечить дополнительную защиту, например, в виде укрытия или холодного парника.

Брокколи. Январь — идеальное время для выращивания рассады брокколи в помещении. Оптимальная температура — 18-21 °C. Используйте фитолампу, так как брокколи нуждается в дополнительном освещении. В теплом климате рассаду брокколи и капусты уже можно переносить на грядки.

Ранее Главред писал, что весенние цветы, такие как тюльпаны, нарциссы, гиацинты и ирисы, можно вырастить на подоконнике зимой, чтобы они расцвели к праздникам, например, к 8 Марта. Как это сделать правильно - читайте в материале: Тюльпаны и нарциссы к 8 Марта без теплицы: простой способ выгонки дома.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рассада сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Сюрпризы будут там, где РФ не ожидает": Ступак раскрыл план спецслужб на 2026 год

"Сюрпризы будут там, где РФ не ожидает": Ступак раскрыл план спецслужб на 2026 год

13:43Война
Дистанционка или каникулы: в каких областях ученики останутся дома из-за погоды

Дистанционка или каникулы: в каких областях ученики останутся дома из-за погоды

12:59Образование
Повреждено много домов, нет тепла и света: Зеленский - о последствиях атаки

Повреждено много домов, нет тепла и света: Зеленский - о последствиях атаки

12:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Последние новости

14:05

Психологи раскрыли 7 ключевых фраз, которые мгновенно разоблачат лжеца

13:48

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

13:43

"Сюрпризы будут там, где РФ не ожидает": Ступак раскрыл план спецслужб на 2026 год

13:39

Почему 10 января нельзя выносить мусор из дома: какой церковный праздник

13:24

Гений и диктатура: как Сталин сломал судьбу Александра Довженко

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
13:09

"Прилет в дом": 10-летняя участница "Детского Евровидения" пережила удар РФВидео

12:59

Дистанционка или каникулы: в каких областях ученики останутся дома из-за погоды

12:43

Повреждено много домов, нет тепла и света: Зеленский - о последствиях атакиВидео

12:40

Гороскоп на завтра 10 января: Девам - трудности, Стрельцам - приятная встреча

Реклама
12:34

Что сажать в январе 2026: список овощей для раннего и богатого урожая

12:30

Листья теряют цвет и вянут: эксперт назвал главную причину "зимнего спада"Видео

12:25

Мишина жестко поставила точку в ссоре с Денисенко из-за Фединчика — что случилось

12:17

Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

11:55

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

11:54

"Меня догнало": Каменских из больницы раскрыла причины своей госпитализации

11:20

Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — деталиВидео

11:12

Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

11:11

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

11:07

Кремль послал месседж Западу: что стоит за ударом "Орешником" по Львову

11:00

Подземные лабиринты и великаны на кладбище: история загадочной деревни в Украине

Реклама
10:44

"Я твердо убежден": Трамп примет участие в будущей обороне Украины

10:44

Удар "Орешником" по Львову: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

10:36

Ротару отреагировала на обстрел Киева и показала страшные фото

10:29

Удары по энергетике и не только: введены экстренные отключения света

10:11

На Львовщине сотни людей остались без газа после удара РФ: когда восстановят подачу

10:10

"Бомжуем": Потап высказался после госпитализации КаменскихВидео

10:00

Сможет ли Путин торговаться с Трампом по Украине: эксперт дал прогноз

09:47

Чистое противень за копейки без химии: три способа избавиться от стойкого жираВидео

09:36

Ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч: Садовый раскрыл детали удара "Орешником" по Львову

09:12

Куча ракет, дронов и даже "Орешник": сколько целей запустила РФ по Украине

08:46

Испортит за один цикл: какие вещи категорически нельзя мыть в посудомойкеВидео

08:20

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известноФотоВидео

08:10

Потери оккупантов за первую неделю января 2026 в цифрахмнение

08:01

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенкомФотоВидео

06:50

Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водойФотоВидео

06:10

Зачем Трамп "дал зелёный свет" о новых санкциях против Рфмнение

05:30

На Тернопольщину надвигаются метели: синоптики сказали, какой будет погода 9 января

04:41

Когда-то все обожали: почему продукты из СССР потеряли популярность

04:26

Как избавиться от пятен от тонального крема на пуховике навсегда - крутой лайфхак

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика в парке за 19 секунд

Реклама
03:21

Открытие на грани фантастики: условие для жизни в ледяном океане у Юпитера

02:41

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денегВидео

02:12

Авто заносит на гололеде - что сделать в первую секунду и куда крутить руль

01:30

От Дженнифер к Дженнифер и обратно: бывшая Бена Аффлека озвучила правду о разводе

00:24

Андрей Пятов воссоединился с экс-женой через год после развода

08 января, четверг
23:59

По всей Украине объявлена тревога - во Львове прогремела серия взрывов

23:15

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверитьВидео

22:58

Король в здании: топ-5 лучших фильмов с участием Элвиса Пресли

22:36

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

22:23

Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

Новости Украины
МобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять