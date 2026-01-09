Что сажать в январе 2026: список овощей для раннего и богатого урожая

Январь подходит для посева овощей на рассаду в помещении, чтобы получить ранний урожай весной.

Какие овощи можно сажать в январе? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

В холодных регионах семена выращивают дома, в южных — можно сеять сразу в грунт

Рассаде нужно обеспечить влажность, дренаж и дополнительное освещение

Некоторые овощи при низких температурах становятся вкуснее

Несмотря на то, что за окном - настоящая зима, январь - это отличное время для посадки некоторых овощей. Семена можно посеять в помещении, а пересадить их в открытый грунт весной. Какие овощи можно сеять в январе - разобрался Главред.

Если вам интересно, какие травы и цветы можно сажать на рассаду уже сейчас, читайте материал: Что посеять в январе на рассаду: ростки будут самыми крепкими.

Какие овощи можно сажать в январе

Горох. При посадке гороха крайне важна правильная подготовка почвы. Садоводы советуют обязательно разрыхлить почву на глубину 15-20 см.

Перед посадкой грунт полезно немного полить. Затем посадите горох на глубину 3,8-5 см на расстоянии 3,8-5 см друг от друга. Расстояние между рядами — 45-60 см. Поддерживайте почву влажной, но не переувлажненной, пишет Martha Stewart.

Перец можно сеять непосредственно в грунт или выращивать из семян в январе, в зависимости от климатической зоны. В зонах 3-5 семена можно посеять в помещении в конце января, в теплых регионах — под открытым небом. По тем же правилам высевают баклажаны.

Помидоры — летняя культура, но вы можете начать вегетационный период раньше, посеяв семена в помещении.

Помидорам нужно от восьми до десяти недель до пересадки открытый грунт.

Почва в рассадных лотках должна быть влажной, но не переувлажненной.

Лук можно выращивать из семян в конце января – феврале в зонах 5–8 или высевать непосредственно в открытый грунт на юге. Примерно через 10–12 недель, после последних весенних заморозков, рассаду можно пересаживать в открытый грунт.

Лук чувствителен к длине светового дня, поэтому выбирайте сорт, который лучше всего подходит для вашего региона. Используйте специальную почвенную смесь для рассады, чтобы обеспечить надлежащий дренаж, и предварительно увлажните семена перед посадкой.

Шпинат — главная звезда сада зимой. Его можно сеять непосредственно в грунт на участках, пригодных для обработки, или выращивать в контейнерах.

Семена шпината хорошо переносят низкие температуры. Холод делает шпинат слаще, превращая крахмал в сахар. При выращивании в более теплую погоду шпинат может иметь слегка горьковатый вкус.

Капуста кале. Некоторые сорта бывают морозостойкими. Их можно высевать в открытый грунт в январе, если почва пригодна для обработки.

Капуста хорошо переносит минусовые температуры, если ей обеспечить дополнительную защиту, например, в виде укрытия или холодного парника.

Брокколи. Январь — идеальное время для выращивания рассады брокколи в помещении. Оптимальная температура — 18-21 °C. Используйте фитолампу, так как брокколи нуждается в дополнительном освещении. В теплом климате рассаду брокколи и капусты уже можно переносить на грядки.

Ранее Главред писал, что весенние цветы, такие как тюльпаны, нарциссы, гиацинты и ирисы, можно вырастить на подоконнике зимой, чтобы они расцвели к праздникам, например, к 8 Марта. Как это сделать правильно - читайте в материале: Тюльпаны и нарциссы к 8 Марта без теплицы: простой способ выгонки дома.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

