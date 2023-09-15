Весной сведут с ума любого: что положить в лунку при посадке тюльпанов осенью

Тюльпаны - цветы, которые у большинства ассоциируются с весной, оживлением и свежестью. После зимы сложно не отметить их красоту. Для того, чтобы эти разноцветные растения порадовали как можно раньше, их необходимо посадить осенью. Мы расскажем, когда и как правильно посадить тюльпаны осенью.
Когда сажать тюльпаны осенью в Украине
Как известно, сезон посадки растений осенью заканчивается, однако луковичные садят именно в это время. Тюльпан - луковичное растение, потому его также садят перед зимой. Лучше всего это сделать в период с конца сентября до конца октября. Именно в этот месяц посадка дает наилучший результат.
Как правильно сажать тюльпаны на зиму
Для того, чтобы весной тюльпаны порадовали здоровым и красивым цветением, необходимо знать главные советы по посадке осенью. Луковицы тюльпанов могут быть разными - болшими и маленькими. Большие необходимо опускать в лунку на 12-14 сантиметров, маленькие - не так глубоко, на 6-8 сантиметров. А если сомневаетесь в глубине лунки, всегда можно воспользоваться лайфхаком тройной высоты. Глубина лунки должна равняться умноженной на трое высоте луковицы тюльпана.
Что положить в лунку при посадке тюльпанов осенью
Помимо простой посадки тюлпаны также можно удобрить, для этого перед посадкой в лунки можно на выбор положить:
- 25 грамм мочевины
- 200 граммов золы
- 30 граммов калия
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