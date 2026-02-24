У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

В США "очень верят" в то, что президент Украины и глава Кремля проведут вскоре встречу.

https://glavred.info/world/u-trampa-zagovorili-o-peregovorah-zelenskogo-s-putinym-i-vynesli-glavnyy-vopros-10743707.html Ссылка скопирована

Стив Уиткофф анонсировал новый раунд предстоящих переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное:

Уиткофф анонсировал скорые переговоры с Украиной и РФ

У Трампа не исключают переговоры Зеленского с Путиным

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф анонсировал скорые переговоры с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, а также трехстороннюю встречу между делегациями Украины, РФ, США в течение следующих 10 дней.

"Как я уже говорил, мы не только встречаемся в Женеве. Я на самом деле думаю, что Рустем может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трехсторонняя встреча. Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной, Джаредом (Кушнером - ред.) и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней", - сказал Уиткофф в формате онлайн на встрече YES, передает "Интерфакс-Украина".

видео дня

Вероятность встречи Зеленского с Путиным

Уиткофф также верит в потенциальную встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, которая должна охватить, в частности, вопросы территорий и гарантий безопасности.

"Мы очень верим в эту встречу, считаем, что частично мы пытались решить все другие вопросы, а затем оставить лидерам вопрос о территориях. Да, у нас много работы по территориям, нам нужно рассмотреть все различные концепции, есть много разных вариантов для размышлений", - сказал Уиткофф.

Он подчеркнул, что США "очень верят" в то, что президент Украины и глава Кремля проведут встречу, которая должна решить две вещи.

/ Инфографика: Главред

"Это подтверждение вопросов, которые мы обсуждали: процветание, экономический рост и возможности, кредит для украинской системы. Поэтому встреча охватила бы это, гарантии безопасности. Но, самое главное, она охватила бы вопрос территорий. И поэтому мы очень верим в это", - заявил Уиткофф.

Он выразил надежду, что если это произойдет, то "тогда, возможно, мы завершим какой-то трехсторонней".

"Сейчас еще рано говорить о трехсторонней. Мы продолжаем работать. Мы продолжаем посещать встречи", - заявил Уиткофф.

Есть ли шансы на быстрое завершение войны

Глава политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович ранее отмечал, что говорить о скором прекращении боевых действий или достижении перемирия пока преждевременно. По его словам, ключевые разногласия между сторонами остаются нерешёнными, поэтому переговорный процесс может затянуться.

Эксперт выразил надежду, что урегулирование не растянется на весь 2026 год, однако подчеркнул: в ближайшее время ожидать существенного прогресса не приходится. Он также считает, что США на данном этапе не демонстрируют готовности переходить к более жёсткому давлению на Россию.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Ранее сообщалось, о чем договорились Украина с РФ и какова роль США. Россия на переговорах пытается блокировать прогресс в урегулировании войны, саботируя договоренности, достигнутые во время встреч в Абу-Даби, указали в МИД.

Напомним, ранее Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве. Глава Офиса президента сообщил, что новая встреча состоится в ближайшее время.

Как сообщал Главред, ранее спецпредставитель США Стивен Виткофф заявил о "значительном прогрессе". По его словам, стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над заключением соглашения.

Читайте также:

О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред