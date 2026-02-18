Укр
Прогресс в переговорах и "решение президентов": Умеров заинтриговал заявлением

Мария Николишин
18 февраля 2026, 13:32
331
Умеров подчеркнул, что конечная цель неизменна – справедливый и устойчивый мир.
Прогресс в переговорах и 'решение президентов': Умеров заинтриговал заявлением
Итоги переговоров в Женеве / коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/umerov_rustem, kremlin.ru

Главное:

  • Трехсторонние мирные переговоры в Женеве завершились
  • Обсуждались параметры безопасности и механизмы реализации решений
  • Часть вопросов удалось уточнить, по другим – продолжается согласование

Трехсторонние мирные переговоры в Женеве между Украиной, Россией и США завершились. Работа была интенсивной и предметной. Об этом сообщил секретарь СНБО и руководитель делегации Рустем Умеров во время пресс-конференции после второго дня переговоров.

"Благодарим американских партнеров за то, что процесс не останавливается и имеет продолжение. Благодарим швейцарскую сторону за гостеприимство и предоставленную платформу", — сказал он.

видео дня

Умеров отметил, что в рамках делегации работали политический и военный блоки. Обсуждались параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений.

"Часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование. Мы сосредоточены на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса. Это сложная работа, которая требует согласования всех сторон и времени. Прогресс есть, но пока без деталей", – говорится в заявлении.

По его словам, следующий этап – достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов.

"Наша задача – подготовить для этого реальную, а не формальную основу. Украина работает конструктивно. Конечная цель неизменна – справедливый и устойчивый мир", – подытожил секретарь СНБО.

Прогресс в переговорах и 'решение президентов': Умеров заинтриговал заявлением
Мирный план США / Инфографика: Главред

Заявление Зеленского о ходе переговоров

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами сказал, что основные направления, которые обсуждались на встрече, касались военных и политических вопросов. В этом аспекте все три стороны были конструктивными.

По его словам, фактически переговорщики уже достигли договоренностей почти по всем ключевым вопросам.

В частности, президент отметил, что военные хорошо понимают, как организовать эффективный мониторинг прекращения огня и завершения войны при наличии политической воли с обеих сторон, и добавил, что он точно будет происходить при обязательном участии американской стороны.

Что касается политической части переговоров, президент признался, что "не услышал такого прогресса" по сравнению с военным аспектом. Речь идет о чувствительных темах, в частности вопросах Востока и ЗАЭС.

"Мы видим, что есть наработки, а пока позиции разные, потому что переговоры были непростые. То есть, в военном направлении прогресс я услышал. В политическом направлении – был диалог, договорились идти дальше", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что переговорная группа не может по телефону доложить все детали, поэтому после возвращения будет больше понимания относительно результатов переговоров.

Зеленский о переговорах в Женеве - видео:

Прогресс в переговорах и 'решение президентов': Умеров заинтриговал заявлением

Может ли война скоро закончиться

Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович заявлял, что говорить о каком-то скором завершении войны или перемирии пока нет смысла.

"Принципиальные вопросы не решены. И этот процесс продлится еще достаточно долго. Я не думаю, что это обязательно весь 2026 год, надеюсь, что нет. Но на ближайшие месяцы — точно", — отметил он.

Кроме того, по его мнению, переходить к режиму реального жесткого давления на Россию Соединенные Штаты пока не готовы.

Переговоры в Женеве — что известно

Как сообщал Главред, после первого дня трехсторонних переговоров между США, Украиной и РФ в Женеве спецпредставитель США Стивен Уиткофф заявил о "значительном прогрессе". По его словам, стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над заключением соглашения.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков говорил, что на переговорах в Женеве стороны будут обсуждать более широкий круг вопросов по сравнению с Абу-Даби. Он добавил, что Путин дал делегации подробные инструкции перед вылетом на переговоры в Женеву.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщал, что главные вопросы повестки дня включают механизмы мониторинга режима прекращения огня и организацию дальнейшего обмена пленными между сторонами конфликта.

Читайте также:

О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ был заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский мирные переговоры Рустем Умеров Переговоры о прекращении огня
На бутылках новые ценники: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

