Какими словами Кейт Миддлтон приняла Меган Маркл в королевской семье

Появились новые детали первого знакомства принцессы Уэльской и герцогини Сассекской.

Кратко:

О принце Уильяме и принцессе Кэтрин пишут биографическую книгу

В ней раскрыты детали отношений Уэльских и Сассекских

Впервые за последнее десятилетие готовится к выпуску биографическая книга о принце и принцессе Уэльских - "Уильям и Кэтрин: личная история" (William and Catherine: The Intimate Inside Story). Ее автор, редактор The Mirror Рассел Майерс, отдельное внимание уделил знакомству британской королевской семьи с Меган Маркл.

До того, как личность новой подруги принца Гарри приобрела масштабы локальной катастрофы в британской королевской семье, бывшую актрису приняли с теплом. Майерс отмечает, что сперва Гарри познакомил возлюбленную с королевой Елизаветой II и старшим братом.

Позже состоялось знакомство Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которое принцесса Уэльская назвала дружеским. Биограф добавил, что принцесса Кэтрин сперва восприняла Маркл "чрезмерно дружелюбной с калифорнийским акцентом".

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

