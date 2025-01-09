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Известная ведущая жестко ответила, почему "мир не любит" Меган Маркл

Анна Подгорная
9 января 2025, 01:41
84
Меган Маккейн разнесла на кирпичики новый "оторванные от реальности и глухой" проект жены принца Гарри.
Меган Маркл
Меган Маркл новости - из-за нового шоу Меган Маркл критикуют в Сети / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/netflix

Краткое содержание:

  • Меган Маркл готовит к выпуску новое шоу со своим участием
  • Герцогиню Сассекскую критикуют за неуместность подобных проектов в сложные для США и мира времена

В средине января на стриминговом сервисе Netflix состоится очередная попытка Меган Маркл вернуться на экраны в образе примерной хозяюшки - кулинарное шоу "С любовью, Меган". В социальных сетях уже появился официальный трейлер, в котором она в "кукольном" домике на идеальной кухне готовит различные блюда из продуктов, которые выращивает самостоятельно или заботливо отбирает на фермерских рынках.

Все это она делает с блаженной умиротворяющей улыбкой в компании звездных гостей, которые неизменно восторгаются хозяйственностью Маркл. Она даже появилась в костюме пчеловода и втянула в кадр принца Гарри - для большего эффекта.

видео дня

Вся эта идиллическая суета и идеальная картинка вызвала в Сети бурное обсуждение. Поклонники герцогини Сассекской ждут шоу с нетерпением, но и хейтеров уже после трейлера набралось немало. Среди них - Меган Маккейн, популярная американская ведущая и дочь покойного американского сенатора Джона Маккейна.

В своем блоге в X она рассказала, почему перестала симпатизировать Маркл, и как "С любовью, Меган" убедило ее, что жене принца Гарри едва ли удастся вернуть себе любовь американской аудитории. Маккейн упрекнула ее в чрезмерном эгоцентризме, неуместном в нынешних реалиях.

"Изначально я была сторонницей Меган Маркл, считала ее крутой, стильной и современной. Как и весь остальной мир, мое мнение изменилось, когда она проявила неуважение к королевской семье. Теперь, когда она снова хочет быть американкой, а не британской аристократкой, она, кажется, забыла, что американцы хотят настоящего, неотшлифованного, без цензуры. Все это (предстоящее шоу - прим. редактора), даже в трейлере, в высшей степени срежиссировано, спродюсировано и не имеет отношения к реальности. За 2 дня произошло 2 теракта, идут крупные войны, а американцы не могут заплатить за продукты. Сейчас мы - страна, охваченная яростью, сомнениями и напряженностью. Эта концепция ("С любовью, Меган") не оправдала себя. Я бы посоветовала Меган сделать шоу, помогающее доставлять свежие продукты в продовольственные зоны в районах с низким уровнем дохода. Сделать что-нибудь, чтобы помочь людям, а не своему эго. Вот почему мир не любит вас, и ничего больше. Просто совершенно и абсолютно глуха к моменту", - пишет Меган Маккейн.

Пост про Меган Маркл
Меган Маркл новости - из-за нового шоу Меган Маркл критикуют в Сети / x.com/MeghanMcCain

Британская королевская семья - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такая Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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