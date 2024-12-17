Меган Маркл и принц Гарри показали новые фото своих детей

Гарри и Меган были очень скрытны в отношении своих детей, и их лица скрыты на новой фотографии.

https://glavred.info/starnews/megan-markl-i-princ-garri-pokazali-novye-foto-svoih-detey-10623182.html Ссылка скопирована

принц Гарри и Меган Маркл показали детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Вы узнаете:

Гарри показал детей

Как они выглядят

Принц Гарри и Меган Маркл поделились редким снимком своих детей принца Арчи и принцессы Лилибет на своей рождественской открытке 2024 года.

Как пишет британский таблоид Mirror, принц Гарри и Меган Маркл дали поклонникам редкую возможность посмотреть на своих двух детей, принца Арчи и принцессу Лилибет.

видео дня

На очаровательном снимке на рождественской открытке Сассекских 2024 года можно увидеть, как двое малышей бегут к своим родителям, которые позируют, готовые обнять их. Гарри и Меган были очень скрытны в отношении своих детей, и их лица скрыты на новой фотографии.

Можно увидеть, как Лилибет бежит к герцогу Сассекскому спиной к камере, в то время как Арчи бросился к своей маме. Этот осторожный подход к частной жизни своих детей, похоже, проистекает из опасений Гарри за их безопасность.

Прошло несколько лет с тех пор, как последние публичные фотографии Арчи и Лилибет были опубликованы во время документального сериала Гарри и Меган на Netflix. Более того, на последних двух праздничных открытках дети не были изображены.

Источник сообщил журналу People: "Гарри не хотел показывать своих детей публично, не из желания спрятать их, а чтобы защитить их частную жизнь и безопасность от потенциальных угроз. Он хочет, чтобы они вели максимально обычную жизнь, не боясь похищения или причинения вреда".

В соответствии с этим, похоже, что Гарри и Меган также подготовили отдельную, более личную рождественскую открытку для своего ближайшего окружения, возможно, с другой семейной фотографией, которую они намерены держать в тайне.ё

Гарри и Меган показали редкое фото детей / Фото Instagram/princeharryofengland

Арчи и Лилибет — не единственные звезды на семейной рождественской фотографии Гарри и Меган, поскольку на очаровательном снимке также присутствуют их три собаки Гай, Пула и Мама Миа. Гарри и Меган поделились в общей сложности шестью фотографиями на своей цифровой рождественской открытке, открыв взгляд на их год.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри. Именно так королевские эксперты оценили широкий жест Уэльских по отношению к мятежному герцогу Сассекскому.

Также Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с раком. Принцесса Уэльская девять месяцев боролась со страшным недугом и повышенным внимание общественности к своему здоровью.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред