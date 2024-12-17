Меган Маркл и принц Гарри показали новые фото своих детей

Вы узнаете:
- Гарри показал детей
- Как они выглядят
Принц Гарри и Меган Маркл поделились редким снимком своих детей принца Арчи и принцессы Лилибет на своей рождественской открытке 2024 года.
Как пишет британский таблоид Mirror, принц Гарри и Меган Маркл дали поклонникам редкую возможность посмотреть на своих двух детей, принца Арчи и принцессу Лилибет.
На очаровательном снимке на рождественской открытке Сассекских 2024 года можно увидеть, как двое малышей бегут к своим родителям, которые позируют, готовые обнять их. Гарри и Меган были очень скрытны в отношении своих детей, и их лица скрыты на новой фотографии.
Можно увидеть, как Лилибет бежит к герцогу Сассекскому спиной к камере, в то время как Арчи бросился к своей маме. Этот осторожный подход к частной жизни своих детей, похоже, проистекает из опасений Гарри за их безопасность.
Прошло несколько лет с тех пор, как последние публичные фотографии Арчи и Лилибет были опубликованы во время документального сериала Гарри и Меган на Netflix. Более того, на последних двух праздничных открытках дети не были изображены.
Источник сообщил журналу People: "Гарри не хотел показывать своих детей публично, не из желания спрятать их, а чтобы защитить их частную жизнь и безопасность от потенциальных угроз. Он хочет, чтобы они вели максимально обычную жизнь, не боясь похищения или причинения вреда".
В соответствии с этим, похоже, что Гарри и Меган также подготовили отдельную, более личную рождественскую открытку для своего ближайшего окружения, возможно, с другой семейной фотографией, которую они намерены держать в тайне.ё
Арчи и Лилибет — не единственные звезды на семейной рождественской фотографии Гарри и Меган, поскольку на очаровательном снимке также присутствуют их три собаки Гай, Пула и Мама Миа. Гарри и Меган поделились в общей сложности шестью фотографиями на своей цифровой рождественской открытке, открыв взгляд на их год.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри. Именно так королевские эксперты оценили широкий жест Уэльских по отношению к мятежному герцогу Сассекскому.
Также Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с раком. Принцесса Уэльская девять месяцев боролась со страшным недугом и повышенным внимание общественности к своему здоровью.
Вас также может заинтересовать:
- Меган просто взбесится: принц Гарри сделал татуировку на видном месте
- Издевается: в сети обсуждают, как Гарри относится к Меган Маркл
- Звезду "Гарри Поттера" оштрафовали на 1.8 миллиона фунтов - подробности
Кто такой принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред