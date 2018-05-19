Меган Маркл

19 мая 2018, 03:20

Бывшая американская актриса и фотомодель. Жена принца Гарри.

Меган Маркл

Дата рождения: 4 августа 1981 года,Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Детство и образование

Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье смешанной расы. Отец Томас Маркл — белый с голландскими и ирландскими корнями, мать — афроамериканка. Ее отец был режиссером по свету, мать — социальным работником и преподавателем йоги.

Родители Меган Маркл вместе прожили 8 лет. Отец учил Меган отстаивать себя при столкновении с расовой дискриминацией. Однажды даже подарил кукольную семью Barbie, в которой папа был светлокожим, мама – темнокожей, а дети принадлежали к разным расам. Впоследствии родители Меган развелись, отец переехал в Мексику, а девочка осталась жить с мамой.

Обратную сторону телевидения Меган узнала уже в детстве – отец иногда брал ее с собой на съемки передач, сериалов, к примеру, "Женаты и с детьми".

Меган и ее отец Том

По данным американского исследователя Гэри Бойда Робертса, Меган является прямым потомком короля Англии Эдуарда III. Гарри и Меган родственники в 17 колене.

Маркл с пяти лет училась в элитных частных школах вместе с детьми голливудских звезд.

Она окончила Северо-Западный университет, и получила сразу две степени бакалавра — в областях "Актерское мастерство" и "Международные отношения".

Меган Маркл в юности

Творческая деятельность

В 2002 году она дебютировала в сериале "Главный госпиталь" и несколько последующих лет одновременно работала фотомоделью и актрисой.

Также Меган в течение недолгого времени проходила интернатуру в американском посольстве в Буэнос-Айресе, где выполняла обязанности директора по связям с общественностью.

Однако она решила посвятить свое время актерскому мастерству, и появлялась в основном в эпизодах таких сериалов как "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "90210: Новое поколение", "Грань" и "Касл".

На большом экране она появилась в фильмах "Помни меня" и "Несносные боссы". Вскоре Маркл переехала в Торонто, где снималась в телесериале "Форс-мажоры". Ее героиня Рэйчел Зейн – сотрудница юридического агентства "Пирсон-Хардман".

Знакомство и помолвка с принцем Гарри

В 2016 году сеть облетела новость о ее романе с принцем Гарри Уэльским. Пара, как позже выяснилось, встречается уже давно, просто старались не афишировать это.

По данным инсайдеров, своим счастьем парочка обязана жене школьного друга принца Гарри – дизайнеру Мише Нону. Приятельница его кузин, принцесс Евгении и Беатрис, а также близкая подруга Меган, организовала паре свидание вслепую.

За первым свиданием последовало еще два в Лондоне. А после этого Гарри улетел в длительное путешествие в Ботсвану, а Меган вернулась в Торонто на съемки сериала "Форс-мажоры". Через три недели Гарри удалось уговорить Меган присоединиться к нему в африканском путешествии.

В ноябре высокопоставленный жених познакомил невесту с родителями — герцогом и герцогиней Кембриджскими в Кенсингтонском дворце.

Данное событие подтверждает серьезность намерений на будущее. Вскоре планируется свадьба. Тем более, что королева Великобритании Елизавета II, бабушка Гарри, одобрила союз. Ради любимой мужчина даже смог распрощаться с пагубной привычкой. Его приятели заявляют, что после знакомства с актрисой он стал меньше курить, а после того, как они начали жить вместе и вовсе бросил.

В конце ноября 2017 года в сети Интернет появилась новость о помолвке. Принц, наконец, сделал предложение руки и сердца Меган. Девушка была настолько счастливой, что забыла про кольцо, желая скорее произнести заветное "Да!". Свадьба назначена на 19 мая 2018 года.

Дизайн кольца принц продумывал самостоятельно. В центре всей композиции располагается большой бриллиант из Ботсваны, а два других были взяты из коллекции покойной принцессы Дианы.

К слову, женитьба Меган и Гарри будет первым случаем смешанного брака в истории королевской семьи.

Об истории любви Меган Маркл и принца Гарри уже даже сняли фильм:

Скандалы, связанные с Меган Маркл

В середине марта этого года в сеть слили небольшой, но весьма пикантный ролик, на котором будущая супруга принца снимала сама себя топлесс.

За пару недель до свадьбы брат невесты, Томас Маркл-младший, призвал королевскую семью не делать ошибку

Он обратился к ее жениху, британскому принцу Гарри Виндзору с открытым письмом: "Я поражен, почему вы не видите настоящую Меган? Ту, которую видит весь мир! Она пытается сыграть роль принцессы, как престарелая голливудская актриса, ниже среднего уровня".

А сестра Меган пообещала написать о невесте разоблачающую книгу.

Кроме того, отец Меган Маркл отказался приехать на свадьбу дочери. Причиной стал скандал из-за постановочных фото.

Пресса заплатила Тому круглую сумму за то, чтобы он позировал для серии снимков. 

Поэтому поведет Маркл к алтарю отец Принца Гарри и Уильяма Чарльз.

Также на свадьбе сыграет культовый певец сэр Элтон Джон, который не получил приглашения в качестве гостя на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, однако все равно выступит на церемонии.

Благотворительность

Меган активно занималась благотворительностью с 20 лет, вступив в организацию помощи детям из неблагополучных регионов. Все эти годы она опекала ребятишек из Руанды и много ездила по Африке с гуманитарными миссиями.

Маркл является глобальным послом фонда World Vision Canada. Она посещала африканскую Руанду в рамках кампании по борьбе за общий доступ к чистой воде. Также она летала в Афганистан, чтобы поддержать американских военных, которые там служили. В 2014 году актриса участвовала в кампании ООН за гендерное равенство.

Также в январе этого года Меган летала в Индию, чтобы пообщаться с девушками и женщинами на тему стигматизации менструаций и написала эссе об этой проблеме.

Меган занимается благотворительностью

Личная жизнь

С 10 сентября 2011 года Маркл была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном, с которым она встречалась с 2004 года. Пара рассталась в мае 2013, в августе того же года Тревор и Меган оформили развод, их брак продлился всего два года (2011-2013).

В ноябре 2016 года Маркл, ныне проживающая в Лондоне, отказалась от финансовой поддержки со стороны бывшего супруга. Тогда же, 8 ноября 2016, Кенсингтонский дворец подтвердил информацию о том, что Маркл в течение нескольких месяцев состоит в отношениях с принцем Гарри.

27 ноября 2017 года объявлено об официальной помолвке с принцем Гарри. Согласно новым правилам престолонаследия, Гарри не потеряет права на наследование британского престола после заключения брака с Меган несмотря на то, что она католичка. В том же месяце она завершила карьеру актрисы.

19 мая Маган Маркл вышла замуж за принца Гарри.

Интересные факты

Меган старше Гарри на три года.

Меган любит здоровую еду, ведет в интернете кулинарный блог и обожает готовить.

Меган занимается йогой.

Одно из увлечений Маркл - йога

У Меган две собаки — Гай и Богарт, которых она взяла из приюта. 

Ее отец Том Маркл работал директором по свету на съемках двух популярных сериалов – "Женаты, с детьми" и "Центральный госпиталь", и даже получил премию "Эмми".

Отказалась сниматься в 8 сезоне сериала "Форс-мажоры" из-за помолвки с принцем Гарри.

Меган искусна в разных видах спорта - верховой езде, сноуборде, бейсболе, гольфе, плавании, метании копья и даже жонглировании. Она знает три языка, хорошо поет и танцует, а так же играет на гитаре, барабанах и тамбуринах. А еще – умеет делать массаж и танцевать стриптиз.

На самом деле она не Меган, а Рэйчел. Свое второе имя Рэйчел Меган Маркл сделала сценическим псевдоним, решив, что оно лучше запоминается. 

Ради свадьбы с принцем Меган придется поменять гражданство — она станет британкой по паспорту. А еще веру: протестантка перейдет в лоно англиканской церкви. 

Меган Маркл занималась дизайном одежды. В конце 2016 года в продажу поступила новая коллекция одежды бренда Reitmans, дизайнером которой выступила Меган.

У Меган есть единокровный брат Томас от первого брака отца.

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принц Гарри Меган Маркл
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