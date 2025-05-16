'Европа может взять РФ за горло': Загородний рассказал о неожиданном сценарии

Если Европа захочет, она найдет рычаги давления на Россию.

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Европа может передать Украине Taurus / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

Европа может ударить по России за нежелание установить перемирие

В частности, могут закрыть порты Балтийского моря и ввести санкции

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями Украины и России. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний предположил, какими могут быть действия Европы после этой встречи.

По его словам, Европа может ударить по России за нежелание установить перемирие без условий.

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"Как ударить - закрыть порты Балтийского моря, например, под предлогом решения экологических проблем региона, ведь нефть экологически вредна, а тема экологии бесконечна. Европа вполне может это сделать: ввести флот в Балтийское море, начать патрулировать, не позволять нефтяным танкерам там бродить, осматривать и арестовывать их. Если Европа захочет, то сможет", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт добавил, что Европа может ввести санкции не против флота, перевозящего российскую нефть, а против портов, которые принимают эту нефть, например, без страховки.

"Плюс Европа наконец-то может дать Taurus, чтобы Украина могла лупить ими по России. Плюс Европа до сих пор покупает у России металл, удобрения и т.д. и может прекратить это делать. Поэтому Европа реально может взять Россию за горло", - подчеркнул Загородний.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле - последние новости Украины

Как сообщал Главред, министр обороны Украины Рустем Умеров поделился итогами переговоров с представителями России, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. Он отметил, что главные моменты, которые обсуждали делегации Украины и России - обмен и прекращение огня.

Известно, что во время переговоров РФ озвучила требования, которые включают вывод украинских войск с ее собственных территорий для обеспечения прекращения огня.

Кроме того, во время переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия готова воевать сколько нужно, напомнив о войне со Швецией, которая длилась 21 год.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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