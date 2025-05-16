Война продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – Загородний

Путин плюнул в лицо США и Европе, теперь европейские страны могут взять Россию за горло, считает Тарас Загородний.

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Зеленский удивил Трампа и Путина, после Стамбула Украина может сделать РФ предельно больно – Загородний / Коллаж: Главред

Состав российской делегации, которую Кремль отправил на переговоры в Стамбул, наглядно показал США и Европе то, что для Украины было очевидно давно: Россия собирается воевать дальше. На переговоры готов был приехать сам Трамп, но даже это не мотивировало Путина "почтить своим присутствием" собравшихся в Стамбуле. И теперь вопрос – как отреагируют американцы и европейцы на это демонстративное нежелание Путина искать пути к миру.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал Главреду, почему переговоры в Стамбуле были обречены на провал, какой сигнал Путин подал США и Европе своим отказом встретиться с Трампом и Зеленским, как на "плевок" Путина ответит Трамп и Европа, а также какие два козыря есть у Украины, и как она может уже сейчас устроить Армагеддон в России.

Что дадут Украине переговоры в Стамбуле?

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По сути – ничего. Когда официально сообщили, что российскую делегацию возглавит Мединский, стало очевидно, что эти переговоры ничем не закончатся.

Впрочем, Зеленский сыграл неожиданно и для Трампа, и для Путина, и для всей Европы, когда заявил о готовности к прямым переговорам с Россией, сказав: "Давайте Путина сюда", и начал ему нарезать задачи, понимая, что Путин в Турцию не приедет по многим причинам. Дальше Зеленский сможет использовать всю эту стамбульскую историю и требовать введения "адских санкций" от западных стран, спрашивая: вы – трещотки или балаболки? Такая постановка вопроса будет совершенно правильной и не позволит Трампу играться в игры с переговорами.

Зеленский сможет использовать стамбульскую историю и требовать введения "адских санкций" против РФ, убежден Загородний / Фото: Офис президента Украины

Выходит, для Украины было выгодно, что Путин в Стамбул не приехал?

Да. И изначально было совершенно очевидно, что он не приедет. Путин не хочет встречаться с Зеленским – он хочет говорить с Си Цзиньпином и Трампом, которых считает равными себе. Путин по-прежнему считает себя центром силы.

Судя по всему, Китай дал добро России воевать дальше. Поэтому Путин так себя ведет.

Мединский и дальше на переговорах будет носиться со "стамбульскими соглашениями", которых, на самом деле, никогда не было, даже несмотря на то, что ситуация для России уже совершенно не такая, как была в 2022-м. Ведь Украина сейчас в гораздо лучшем положении, чем в 2022 году: у нее есть своя промышленность, заработал ВПК, есть поддержка США и стран Евросоюза, оружие поступает в страну и т.д.

С какими стартовыми позициями – сильными и слабыми – мы выходим на переговоры с российской делегацией в Стамбуле 16 мая?

Лучше всего было бы в этот день объявить о блокаде портов Новороссийска, устроить Армагеддон в российском воздушном пространстве и перекрыть России аэропорты. Только такие события сформировали бы реальную позицию, поскольку "добрым словом и пистолетом мы добьемся больше, чем просто добрым словом". По-другому с Россией разговаривать бессмысленно.

А от "орлов", которые обещали ввести "адские санкции" против России, нужно требовать этих санкций.

А какого результата можно ждать конкретно от встречи российской и украинской делегаций 16 мая?

Никакого. Если Путин один раз сказал, что Украина должна покинуть Херсонскую и Запорожскую области, официально отказаться от членства в НАТО, а потом добавил – еще должна быть прекращена помощь Украине, то это значит, что все эти "шнурки" будут на встрече все это повторять. По-другому не получится.

Путин верит в успех летнего российского наступления, а потому на прекращение огня не согласится, считает Згородний / скриншот

Зеленский сказал, что главная цель встречи в Стамбуле – достичь прекращения огня. Как вы считаете, может ли быть достигнута эта цель, учитывая уровень переговорщиков, которых отправил Путин?

Нет, конечно. Никакого прекращения огня не будет. Путин надеется на наступление российских войск летом и уверен, что оно пройдет хорошо. Поэтому прекращения огня не будет.

На Россию могут подействовать и заставить прекратить бои только жесткие шаги, например, если украинцы с европейцами перекроют порты Новороссийска и Балтики, а также остановят российское авиасообщение.

Зачем тогда Путин отправлял в Стамбул своих людей, просто для галочки, если он ни о чем не хочет договариваться?

Чтобы затянуть мутные переговоры, которые ни к чему не приведут.

Почему Россия не хочет перемирия, даже временного?

Потому что Путин уверен, что российское наступление увенчается успехом, что российские войска прорвут фронт и т.д. Плюс позиция Китая дает возможность России дальше воевать. Вероятно, когда Си Цзиньпин приезжал в Москву на парад 9 мая, он дал Путину сигнал о поддержке. Ведь китайцы могут остановить войну, перекрыв поставки вооружений для России из КНДР, прекратив покупать российскую нефть и пр. У Китая есть все рычаги давления на Россию, но, судя по всему, китайцев пока все устраивает.

Что Путин показал США и Европе, какие сигналы дал, когда сам в Стамбул не поехал и отправил переговорщиков такого уровня?

Путин плюнул в лицо США и Европе и размазал.

Европа выдвинула Путину ультиматум о прекращении огня. А Путин, не приехав на встречу и не согласившись на перемирие, показал, что европейцы – слабаки и не готовы ничего делать. И Зеленский будет это педалировать, чтобы заставить Европу показать свою силу.

Путин плюнул в США и Европу, "адские санкции" Трамп может ввести единолично, отметил Загородний / Фото: kremlin.ru

А как на этот "плевок" отреагирует Трамп?

Каждый действует так, как ему удобно. Трамп, когда сказал, что Путин не поехал в Стамбул, поскольку там не было его (Трампа), просто разговаривает со своим электоратом.

Мы должны не гадать о том, как будет действовать Путин, а должны поставить его в такое положение, чтобы он действовал так, как нужно нам. А для этого нужно организовать блокаду портов Новороссийска, сформировать запрос на бо́льшие поставки вооружения, добиться введения против России "адских санкций". Причем "адские санкции" Трамп может ввести единолично, потому нам нужно намекать, что, если он этого не сделает, он будет трещоткой и балаболом. Для нас главное, чтобы Трамп действовал, в частности, расширил поставки вооружения, а там пусть говорит что угодно.

Так все-таки Трамп после этого "плевка" Путина начнет действовать жестче по отношению к России и ее лидеру?

Трамп уже действует: поставки американского вооружения есть, разрешение наносить удары по территории России сохраняется, цена на нефть падает, Штаты о чем-то договариваются с Ираном, из-за чего еще больше упала цена на нефть и пр.

Вообще, стратегия Трампа для нас более приемлема, нежели позиция Байдена, которому была интересна российская нефть и высокие цены на нее. Трампу это "по барабану", потому администрация Трампа нам ничего не говорит по поводу наших ударов по нефтяной инфраструктуре России.

Да, Трамп может действовать еще жестче, но его нужно заставлять это делать.

Еще раз подчеркиваю, у нас есть два козыря, которые Украина может уже сейчас задействовать: заблокировать аэропорты России и порты Новороссийска. Мы можем сказать, что не гарантируем безопасность судов, а, если кто-то решит проверить наши слова – потопить танкер к чертовой матери, тогда никто там точно передвигаться не будет.

Тем более, Зеленский упомянул, что Китай просил Украину не бить по Москве во время парада. Поясню для понимания: одно ядерное государство, которое претендует на гегемонию, просит с уважением неядерное государство не сильно шалить на территории другого ядерного государства, потому что Си Приехал посмотреть парад. Это говорит о том, что китайцы реально оценивают потенциал Украины, и Си Цзиньпин верит в ВСУ.

Китай реально оценивает потенциал Украины, а Си Цзиньпин верит в ВСУ, отметил Загородний / скриншот

Ультиматум Европы не выполнен Россией, даже после 15 числа. Что теперь, как и чем Европа ударит по России за нежелание установить перемирие и начать переговоры? Получится ли у Европы, как сказал глава МИД Франции, "взять Россию за горло"?

Как ударить – закрыть порты Балтийского моря, например, под предлогом решения экологических проблем региона, ведь нефть экологически вредна, а тема экологии бесконечна. Как есть "черный юмор" у медиков – нет здоровых пациентов, есть недообследованные, так и тут – нет ничего экологически чистого, просто плохо искали. Европа вполне может это сделать: ввести флот в Балтийское море, начать патрулировать, не позволять нефтяным танкерам там шастать, досматривать и арестовывать их. Если Европа захочет, то сможет.

Кроме того, Европа может ввести санкции не против флота, что перевозит российскую нефть, а против портов, которые принимают эту нефть, например, без страховки.

Именно такие шаги со стороны Европы мы можем увидеть после Стамбула?

Конечно. Плюс Европа наконец может дать Taurus, чтобы Украина могла лупить ими по России. Плюс Европа до сих пор покупает у России металл, удобрения и т.д. и может прекратить это делать.

Так что Европа реально может "взять Россию за горло".

После увиденного в Стамбуле каков ваш прогноз относительно дальнейшего хода войны и перспектив переговоров? По какой траектории мы будем двигаться в ближайшее время?

Война будет продолжаться. А траектория зависит исключительно от Украины. Всех все устраивает, кроме нас. Потому что идет война, гибнут украинцы, а европейцы тем временем "курят бамбук". Наша задача – навязывать свою повестку дня, а это можно сделать, заблокировав порты Новороссийска. Это будет не просто больно для России, а предельно больно.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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