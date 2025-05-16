Цена выросла на 52 гривны: популярный молочный продукт бьет все рекорды

Что сообщили эксперты:
- В Украине подорожали масло и сливки
- Цены в украинских супермаркетах довольно существенно разнятся
Среди лидеров стремительного подорожания в Украине - молочные продукты. Как говорится в аналитике УКАБ, в частности заметно подорожало сливочное масло. Если в сентябре 2024 года оно в среднем стоило 72,70 гривны, то сейчас средняя стоимость выросла более чем на 50 гривен.
По состоянию на сегодня 180 граммов масла можно купить за 124 гривны. Если говорить о наименьшей и наибольшей стоимости масла в украинских супермаркетах, то она составляет 100 и 154 гривны соответственно.
Примерно такая же ситуация сложилась на рынке со сливками. В октябре прошлого года они начали стремительно дорожать и сейчас 200 миллилитров продукта жирностью 10% продают по 35,40 гривен, хотя еще в ноябре 2024 года цена на них была 26,10 гривны.
Что касается цен в украинских супермаркетах, то они варьируются от 27,40 гривен в самом дешевом до 40 гривен в самом дорогом магазине.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что на украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на раннюю белокочанную капусту. В первую очередь фермерам приходится активно снижать стоимость своей продукции из-за того, что на рынке наблюдается избыточное предложение такого товара.
Накануне стало известно, что в Украине продолжают расти розничные цены на масло. Бутылка подсолнечного масла объемом 850 миллилитров стоила в среднем 67 гривен, а в мае цена выросла до 76,7 гривны.
Ранее сообщалось, что больше всего среди овощей в Украине подорожал лук репчатый - его цена выросла почти вдвое (+82% за месяц). Сейчас он стоит в среднем 29,9 грн/кг, что на 91% больше, чем в прошлом году.
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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?
"Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса.
Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве. Wikipedia
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