Осталось три недели: на украинцев могут наложить штрафы до 25 тысяч гривен

У украинцев еще есть шанс избежать крупного денежного взыскания.

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У ограниченно годных граждан осталось не так много времени для прохождения повторной ВВК / Колаж: Главред, фото: УНИАН

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Ограниченно годные мужчины должны повторно пройти ВВК

Штраф за нарушение порядка военного осмотра составляет не менее 17 тысяч гривен

В Министерстве обороны Украины заявили, что военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до 4 мая 2024 года, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня текущего года.

На сайте ведомства отметили, что нарушение военнообязанными порядка воинского учета влечет за собой административную ответственность в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Но тех граждан, которые имеют инвалидность любой группы это требование не касается и штрафовать их не будут.

Украинцы смогут избежать наложения штрафа. Для этого военнообязанные должны самостоятельно получить направление на прохождение ВВК от территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Также предусмотрена возможность самостоятельного получения направления на ВВК через электронную систему Резерв+. С полученным направлением необходимо обратиться в военно-врачебную комиссию, определенную ТЦК и СП. Это может быть ВВК при ТЦК и СП, военном госпитале или другом учреждении здравоохранения. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, военно-учетные документы, медицинскую документацию (при наличии), результаты предыдущих медицинских обследований", - пояснили в Минобороны.

После проведения врачами повторного осмотра для определения пригодности к военной службе по обновленным требованиям, гражданам предоставят новое заключение ВВК о пригодности или непригодности к военной службе.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Штрафы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с наступлением теплого времени года многие водители снимают кроссовки и выбирают сандалии или шлепанцы. Однако, садясь за руль в такой обуви, можно получить штраф.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели новые подходы к учету домашних животных. Например, с 12 мая в Киеве начали регистрировать через ЦНАП собак. Если владельцы домашних любимцев не пройдут ее, их может ждать немалый штраф.

Накануне стало известно, что военнообязанные граждане Украины, которые выехали за границу, остаются под действием украинского законодательства о мобилизации. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют право накладывать на них денежные штрафы за нарушение правил воинского учета.

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Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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