Украинцам за рубежом может 'прилететь' штраф от ТЦК: кого и за что наказывают

ТЦК могут накладывать штрафы за нарушение учетных обязанностей - от 17 000 до 25 500 грн.

https://glavred.info/economics/ukraincam-za-rubezhom-mozhet-priletet-shtraf-ot-tck-kogo-i-za-chto-nakazyvayut-10661327.html Ссылка скопирована

До 25 тысяч гривен штрафа могут получить украинцы за границей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Кого из украинцев за границей могут оштрафовать на 25 500 грн

Как оплатить штраф с 50% скидкой

Что будет в случае неуплаты штрафа

Военнообязанные граждане Украины, которые выехали за границу, остаются под действием украинского законодательства о мобилизации. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют право накладывать на них денежные штрафы за нарушение правил воинского учета. Об этом указано в постановлении Кабмина №1487.

Размер штрафов колеблется от 17 000 до 25 500 грн, в зависимости от нарушения. Самые распространенные основания для наложения штрафа:

отсутствие на воинском учете;

непостановка на учет по месту работы или учебы;

неявка в ТЦК после получения повестки;

игнорирование направления на военно-врачебную комиссию (ВВК);

непредставление информации об изменении места жительства;

потеря или порча военно-учетного документа;

несвоевременное уточнение военно-учетных данных (предельная дата - до 17 июля 2024 года).

Пребывание за границей не освобождает от ответственности. Все повестки, сообщения и постановления могут поступать в цифровом виде через приложения Резерв+ и Дія.

Как оплатить штраф через приложение "Резерв+"

С лета 2025 года, как сообщает Минобороны, в приложении "Резерв+" заработает возможность уплаты штрафов онлайн. Если военнообязанный согласится с нарушением, он сможет получить 50% скидку, если оплатит его в течение 20 дней. Процедура будет выглядеть так:

Подача заявления о признании нарушения в приложении.

Получение постановления о наложении штрафа.

Оплата по реквизитам прямо в приложении "Резерв+".

После оплаты постановление будет закрыто автоматически. Это позволяет избежать долгов и сохранить возможность свободно пересекать границу без риска дополнительных осложнений.

"Наша обязанность как государства - помогать гражданам в любых вопросах. Благодаря закону, который подписал Президент, мы сделаем уплату штрафа быстрой и удобной в приложении Резерв+", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В случае неуплаты штрафа в установленный срок постановление передают в исполнительную службу. Через 2-3 месяца нарушителю могут заблокировать банковские счета в Украине. Средства за нарушение правил мобилизации со счетов военнообязанного спишут принудительно, а данные о должнике попадут в Единый реестр должников.

Если военнообязанный не имеет счетов в Украине, наказание пока нельзя реализовать принудительно. Однако это не освобождает от рисков - на границе такое лицо могут задержать пограничники и доставить в ТЦК.

Смотрите видео ТСН, в котором объяснены детали относительно неуплаты штрафов от ТЦК:

Штрафы в Украине - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет военнообязанным добровольно оплатить штраф за нарушение правил учета со скидкой 50%. Это касается тех, кто не обновил учетные данные или уклонялся от службы.

Также Верховная Рада приняла закон №11044, который позволяет проводить внеплановые проверки работодателей в случае подозрения на моббинг (психологическую или экономическую травлю работников). За моббинг предусмотрены штрафы: для физических лиц - от 850 до 1700 грн или общественные работы; для ФЛП и должностных лиц - от 1700 до 3400 грн или до 40 часов общественных работ.

Как сообщал Главред, украинцев штрафуют за газовые нарушения: за самовольную врезку в трубу - до 140 тыс. грн, за махинации со счетчиком - до 70 тыс. грн. Также наказывают за несанкционированные приборы, превышение мощности, неисправные счетчики или недопуск газовиков.

Читайте также:

Что известно о Кабинете Министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред