Украинцам за рубежом может 'прилететь' штраф от ТЦК: кого и за что наказывают

Вы узнаете:
- Кого из украинцев за границей могут оштрафовать на 25 500 грн
- Как оплатить штраф с 50% скидкой
- Что будет в случае неуплаты штрафа
Военнообязанные граждане Украины, которые выехали за границу, остаются под действием украинского законодательства о мобилизации. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют право накладывать на них денежные штрафы за нарушение правил воинского учета. Об этом указано в постановлении Кабмина №1487.
Размер штрафов колеблется от 17 000 до 25 500 грн, в зависимости от нарушения. Самые распространенные основания для наложения штрафа:
- отсутствие на воинском учете;
- непостановка на учет по месту работы или учебы;
- неявка в ТЦК после получения повестки;
- игнорирование направления на военно-врачебную комиссию (ВВК);
- непредставление информации об изменении места жительства;
- потеря или порча военно-учетного документа;
- несвоевременное уточнение военно-учетных данных (предельная дата - до 17 июля 2024 года).
Пребывание за границей не освобождает от ответственности. Все повестки, сообщения и постановления могут поступать в цифровом виде через приложения Резерв+ и Дія.
Как оплатить штраф через приложение "Резерв+"
С лета 2025 года, как сообщает Минобороны, в приложении "Резерв+" заработает возможность уплаты штрафов онлайн. Если военнообязанный согласится с нарушением, он сможет получить 50% скидку, если оплатит его в течение 20 дней. Процедура будет выглядеть так:
- Подача заявления о признании нарушения в приложении.
- Получение постановления о наложении штрафа.
- Оплата по реквизитам прямо в приложении "Резерв+".
После оплаты постановление будет закрыто автоматически. Это позволяет избежать долгов и сохранить возможность свободно пересекать границу без риска дополнительных осложнений.
"Наша обязанность как государства - помогать гражданам в любых вопросах. Благодаря закону, который подписал Президент, мы сделаем уплату штрафа быстрой и удобной в приложении Резерв+", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
В случае неуплаты штрафа в установленный срок постановление передают в исполнительную службу. Через 2-3 месяца нарушителю могут заблокировать банковские счета в Украине. Средства за нарушение правил мобилизации со счетов военнообязанного спишут принудительно, а данные о должнике попадут в Единый реестр должников.
Если военнообязанный не имеет счетов в Украине, наказание пока нельзя реализовать принудительно. Однако это не освобождает от рисков - на границе такое лицо могут задержать пограничники и доставить в ТЦК.
Смотрите видео ТСН, в котором объяснены детали относительно неуплаты штрафов от ТЦК:
Штрафы в Украине - последние новости
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет военнообязанным добровольно оплатить штраф за нарушение правил учета со скидкой 50%. Это касается тех, кто не обновил учетные данные или уклонялся от службы.
Также Верховная Рада приняла закон №11044, который позволяет проводить внеплановые проверки работодателей в случае подозрения на моббинг (психологическую или экономическую травлю работников). За моббинг предусмотрены штрафы: для физических лиц - от 850 до 1700 грн или общественные работы; для ФЛП и должностных лиц - от 1700 до 3400 грн или до 40 часов общественных работ.
Как сообщал Главред, украинцев штрафуют за газовые нарушения: за самовольную врезку в трубу - до 140 тыс. грн, за махинации со счетчиком - до 70 тыс. грн. Также наказывают за несанкционированные приборы, превышение мощности, неисправные счетчики или недопуск газовиков.
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Что известно о Кабинете Министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
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