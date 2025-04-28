Прилетит штраф 34 000 грн: для водителей в Украине хотят ввести новое наказание

Причина нововведения - шумные транспортные средства нарушают общественное спокойствие.

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В Украине могут ввести штрафы за шум от автомобилей / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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В Раду подан законопроект №9564 о штрафах за превышение допустимого уровня шума от транспорта

Штраф за первое нарушение составит 17 000 грн

За повторное нарушение - 34 000 грн и возможное лишение права управления на 3-6 месяцев

Украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение составит 17 000 грн. Об этом говорится в законопроекте №9564, поданном в Верховную Раду.

Законопроект подали несколько народных депутатов, среди которых Давид Арахамия и Максим Бужанский (оба - от партии "Слуга народа"). Он был включен в повестку дня Верховной Рады в начале февраля, поэтому рассмотрение документа может состояться в любой момент.

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Согласно предложению, за нарушение шумового режима водителям будут грозить штрафы. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 000 грн. Если нарушение повторится, сумма штрафа увеличится до 34 000 грн, а водителя лишат права управлять транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. Однако, при определенных условиях, водители могут ограничиться только уплатой штрафа без потери прав на вождение.

Основной причиной введения таких штрафов является то, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства специальное оборудование, что приводит к значительному увеличению уровня шума от работы двигателя. Это не только нарушает "тишину и покой граждан", но и вызывает недовольство в обществе.

"Во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летательных аппаратов ("Шахедов"), дронов и создают представление об авиационной и ракетной опасности, отвлекая Вооруженные силы Украины и правоохранителей", - говорится в документе.

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Штрафы в Украине - последние новости

Напомним, в 2025 году в Украине серьезных изменений в ПДД не произошло, но с мая усиливается ответственность за превышение скорости. Штраф за превышение на 20-50 км/ч составляет 340 грн, за более чем 50 км/ч - 1700 грн.

Также Минэкономики Украины в течение года может менять перечень авто, подлежащих уплате транспортного налога, из-за чего владельцам придется платить налог за весь год, даже если авто добавили позже. Под налог попадают машины возрастом до 5 лет и стоимостью более 3 млн грн. За несвоевременную уплату предусмотрены штрафы до 10% суммы долга и ежедневная пеня.

Как сообщал Главред, в Украине пока нет штрафов за использование зимних шин летом, поскольку законодательство не устанавливает обязательной сезонной замены. Однако за чрезмерно изношенный протектор могут оштрафовать на 340-680 грн.

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