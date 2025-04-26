Скрывает полезную функцию: что означает кнопка со стрелкой на брелоке авто

Водителям рассказали, как включить климат-контроль в авто заранее.

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Какие функции имеет брелок от авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какую функцию выполняют кнопки на брелоке

Как выглядит кнопка дистанционного запуска двигателя

Многие владельцы автомобилей привыкли пользоваться брелоками для дистанционного открытия дверей. При этом некоторые годами не знают для чего предназначены другие кнопки на этих устройствах.

Главред решил разобраться, зачем нужна кнопка с изображением незамкнутой круговой стрелки на брелоке авто.

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Какие функции имеет брелок от авто

Как пишет vnedorozhnik.net, кнопка со стрелкой активирует функцию дистанционного запуска двигателя. Нажав на нее, вы можете завести машину, не садясь в нее. Главное преимущество этой функции - возможность включить климат-контроль заранее.

Стоит заметить, что эта функция редко встречается в автомобилях с механической коробкой передач. Это связано с безопасностью: система должна убедиться, что автомобиль находится на нейтральной передаче перед запуском двигателя.

Также этой функции нет в большинстве электромобилей, поскольку в них нет традиционного двигателя для запуска. Однако многие электрокары предлагают другие возможности - например, функцию "призыва", позволяющую автомобилю самостоятельно подъехать к владельцу.

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