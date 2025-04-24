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Результат удивит: водителей призвали натереть автомобиль маской для волос

Мария Николишин
24 апреля 2025, 15:30
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Есть простой способ создать гладкий барьер от грязи на автомобиле.
Результат удивит: водителей призвали натереть автомобиль маской для волос
Средство от грязи на авто / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как защитить авто от птичьего помета
  • Какое средство отталкивает грязь от авто

Птичий помет - обычная неприятность для владельцев автомобилей, но один лайфхак обещает решить эту проблему.

Главред решил разобраться, какое средство может убрать птичий помет с авто.

видео дня

Средство, которое будет отталкивать грязь от авто

Как пишет express.co.uk, птичий помет часто оставляет неприглядные пятна на лакокрасочном покрытии, которые трудно удалить.

Однако, маска для волос может создать защитный барьер на автомобиле, который помогает отталкивать птичий помет, а также другие неприятности, такие как жуки, пыльца и дорожная грязь.

Все, что нужно сделать, это смешать небольшое количество маски для волос с водой в бутылке с распылителем и нанести его на внешнюю часть авто. Затем нужно протереть автомобиль сухой тряпкой.

Маска создает гладкий слой, похожий на силикон, который предотвращает прилипание птичьего помета к поверхности, облегчая его вытирание. Кроме того, маски для волос содержат силиконы, такие как диметикон, которые создают защитный слой.

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