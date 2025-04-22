Почему дорожный знак 'стоп' имеет восемь углов: ответ удивит многих водителей

Оказывается, что знак "стоп" недаром получил свою характерную форму.

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Почему дорожный знак "стоп" имеет восемь углов / коллаж: Главред, фото: vodiy.ua, pixabay

Вы узнаете:

Когда ввели дорожный знак "стоп"

Почему он имеет такую форму

Красный восьмиугольник с белыми буквами "стоп" - один из самых распространенных и узнаваемых дорожных знаков во всем мире. В частности, он привлекает внимание водителей своим цветом и формой.

Главред решил разобраться, почему знак "стоп" имеет именно такую геометрическую форму.

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Почему дорожный знак "стоп" имеет восемь углов

Как пишет vnedorozhnik.net, первые знаки "стоп" появились в США в 1920-х годах и сначала были обычными квадратными табличками. Лишь в 1922 году Американская ассоциация дорожных чиновников предложила использовать восьмиугольник.

Стоит подчеркнуть, что уникальная восьмиугольная форма выполняет важную функцию - даже если водитель видит знак на обратной стороне, он моментально понимает, что для встречного потока установлен знак "стоп".

Кроме того, когда надпись и цвет знака плохо видно из-за снега или тумана, характерный силуэт все равно передает ключевую информацию о необходимости остановки.

Почему знак "стоп" красного цвета

Психологически красный цвет знака "стоп" инстинктивно ассоциируется у водителей с опасностью и тревогой, что в сочетании с необычной восьмиугольной формой создает сигнал, который трудно игнорировать.

Знак "стоп" в Украине

В Украине дорожный знак "стоп" относится к знакам приоритета и имеет порядковый номер 2.2 "проезд без остановки запрещен".

Дорожный знак 2.2 / фото: vodiy.ua

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