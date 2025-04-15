Водителей призвали снять с авто заводские пластиковые накладки: какая причина

Вы узнаете:
- Чем опасны пластиковые накладки на авто
- Где в автомобиле может появиться коррозия
Часто на кузов автомобиля устанавливаются пластиковые накладки. Это делается для того, чтобы улучшить внешний вид или аэродинамику, защитить уязвимые места от ударов и повреждений.
Однако, специалисты призывают не пользоваться такими "деталями", пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.
Почему накладки могут навредить кузову авто
По словам экспертов, в местах крепления пластиковых деталей часто нарушается заводское покрытие. Из-за этого металл остается незащищенным и может очень быстро покрыться коррозией.
Также под накладками часто скапливается грязь, песок, реагенты и влага, что способствует разрушению лакокрасочного покрытия и появлению коррозии.
Как избежать коррозии на авто
Если вы не хотите снимать накладки, то нужно регулярно осматривать кузов под накладками, уделять особое внимание этим местам во время мойки и обрабатывать скрытые зоны антикором перед зимним сезоном.
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