Водителей призвали снять с авто заводские пластиковые накладки: какая причина

Пластиковые накладки хоть и красивые, но могут повредить автомобиль.

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Как избежать коррозии на авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем опасны пластиковые накладки на авто

Где в автомобиле может появиться коррозия

Часто на кузов автомобиля устанавливаются пластиковые накладки. Это делается для того, чтобы улучшить внешний вид или аэродинамику, защитить уязвимые места от ударов и повреждений.

Однако, специалисты призывают не пользоваться такими "деталями", пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.

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Почему накладки могут навредить кузову авто

По словам экспертов, в местах крепления пластиковых деталей часто нарушается заводское покрытие. Из-за этого металл остается незащищенным и может очень быстро покрыться коррозией.

Также под накладками часто скапливается грязь, песок, реагенты и влага, что способствует разрушению лакокрасочного покрытия и появлению коррозии.

Как избежать коррозии на авто

Если вы не хотите снимать накладки, то нужно регулярно осматривать кузов под накладками, уделять особое внимание этим местам во время мойки и обрабатывать скрытые зоны антикором перед зимним сезоном.

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