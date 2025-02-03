Вдвое увеличит ресурс двигателя: механик назвал секретную кнопку в автомобиле

Вы узнаете:
- Какая кнопка влияет на ресурс мотора
- Почему она может быть опасной
Сейчас в автомобилях есть множество новых технологий, но они не всегда идут во благо. В частности, некоторые из них могут делать езду более комфортной, но способны навредить авто.
Известный американский автоблогер и механик с 57-летним стажем Скотти Килмер рассказал об одной такой функции, пишет Главред со ссылкой на "Твоя машина".
Так, специалист пояснил, что система "Старт/стоп" может показаться удобной, поскольку в плотном дорожном трафике экономит расход горючего и сокращает количество вредных выбросов в атмосферу.
Суть этой функции сводится к тому, что двигатель глохнет во время длительной работы на холостых оборотах и заводится при нажатии на педаль акселератора.
Однако, Килмер предупреждает, что систематическое использование опции "Старт/стоп" приводит к преждевременной поломке двигателя.
Причина в том, что во время его глушения останавливается масляный насос и масло стекает в поддон. Увеличение запусков мотора "на сухую" крайне вредно для силовой установки - она изнашивается вдвое быстрее.
Механик советует отключить модную функцию, нажав соответствующую кнопку в автомобиле для того, чтобы сохранить ресурс мотора.
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