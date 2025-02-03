Вдвое увеличит ресурс двигателя: механик назвал секретную кнопку в автомобиле

В новых автомобилях есть множество модных функций, которые влияют на работу двигателя.

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Какая кнопка влияет на ресурс двигателя / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая кнопка влияет на ресурс мотора

Почему она может быть опасной

Сейчас в автомобилях есть множество новых технологий, но они не всегда идут во благо. В частности, некоторые из них могут делать езду более комфортной, но способны навредить авто.

Известный американский автоблогер и механик с 57-летним стажем Скотти Килмер рассказал об одной такой функции, пишет Главред со ссылкой на "Твоя машина".

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Так, специалист пояснил, что система "Старт/стоп" может показаться удобной, поскольку в плотном дорожном трафике экономит расход горючего и сокращает количество вредных выбросов в атмосферу.

Суть этой функции сводится к тому, что двигатель глохнет во время длительной работы на холостых оборотах и заводится при нажатии на педаль акселератора.

Однако, Килмер предупреждает, что систематическое использование опции "Старт/стоп" приводит к преждевременной поломке двигателя.

Причина в том, что во время его глушения останавливается масляный насос и масло стекает в поддон. Увеличение запусков мотора "на сухую" крайне вредно для силовой установки - она изнашивается вдвое быстрее.

Механик советует отключить модную функцию, нажав соответствующую кнопку в автомобиле для того, чтобы сохранить ресурс мотора.

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