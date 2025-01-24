Зачем водители проветривают салон авто даже зимой: причину знают не все

Проветривание салона автомобиля - не только вопрос комфорта, но и важный аспект безопасности.

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Водителям объяснили, почему важно проветривать салон автомобиля зимой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем опытные водители проветривают салон автомобиля даже зимой

Почему не стоит пренебрегать этим правилом

Зима - это настоящее испытание для водителей, если не знать полезных лайфхаков. Например, в холодный сезон года стоит не только прогревать автомобиль изнутри, но проветривать салон. Главред выяснил, почему опытные водители зимой открывают двери автомобиля на стоянках перед началом движения.

Портал Твоя машина пишет, что зимой многие украинские водители стараются не открывать окна, чтобы сохранить тепло в автомобиле. Однако такая практика может быть опасной как минимум по двум причинам.

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Прежде всего, проветривание салона автомобиля помогает уменьшить образование конденсата, который появляется из-за перепада температур и высокой влажности в зимний период. Проветривание немного выравнивает температуру в авто и снаружи.

Известно, что конденсат может накапливаться на окнах, что крайне опасно во время вождения автомобиля, поэтому стоит не только прогревать салон, но и не забывать о проветривании автомобиля.

Кроме того, отсутствие свежего воздуха в салоне приводит к перенасыщению организма водителя углекислым газом.

В свою очередь это провоцирует быструю утомляемость и сонливость. Больше всего рискуют водители, которые не проветривают салон автомобиля во время поездок на большие расстояния ночью, поскольку это может привести к ухудшению концентрации.

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