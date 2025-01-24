Зачем водители проветривают салон авто даже зимой: причину знают не все

Вы узнаете:
- Зачем опытные водители проветривают салон автомобиля даже зимой
- Почему не стоит пренебрегать этим правилом
Зима - это настоящее испытание для водителей, если не знать полезных лайфхаков. Например, в холодный сезон года стоит не только прогревать автомобиль изнутри, но проветривать салон. Главред выяснил, почему опытные водители зимой открывают двери автомобиля на стоянках перед началом движения.
Портал Твоя машина пишет, что зимой многие украинские водители стараются не открывать окна, чтобы сохранить тепло в автомобиле. Однако такая практика может быть опасной как минимум по двум причинам.
Прежде всего, проветривание салона автомобиля помогает уменьшить образование конденсата, который появляется из-за перепада температур и высокой влажности в зимний период. Проветривание немного выравнивает температуру в авто и снаружи.
Известно, что конденсат может накапливаться на окнах, что крайне опасно во время вождения автомобиля, поэтому стоит не только прогревать салон, но и не забывать о проветривании автомобиля.
Кроме того, отсутствие свежего воздуха в салоне приводит к перенасыщению организма водителя углекислым газом.
В свою очередь это провоцирует быструю утомляемость и сонливость. Больше всего рискуют водители, которые не проветривают салон автомобиля во время поездок на большие расстояния ночью, поскольку это может привести к ухудшению концентрации.
Читайте также:
- Мало кто из водителей в курсе: эксперты рассказали о "секретном отсеке" в бардачке
- Почему японцы берут автомобили в аренду, но не ездят на них: ответ удивит
- Что делать, когда укачивает в машине: врач поделился чудодейственным способом
Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред