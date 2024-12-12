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Почему японцы берут автомобили в аренду, но не ездят на них: ответ удивит

Мария Николишин
12 декабря 2024, 04:30
66
Каждый восьмой японец использует автомобиль не для поездок.
Почему японцы берут автомобили в аренду, но не ездят на них: ответ удивит
Аренда авто в Японии / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Для чего японцы арендуют автомобили
  • Почему они на них не ездят

В Японии гораздо выгоднее взять напрокат автомобиль, чем купить собственный. Поэтому каршеринговые сервисы в этой стране очень развиты.

Однако, некоторые японцы берут авто в аренду и не ездят на них, пишет Главред со ссылкой на tsn.ua.

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Отмечается, что каршеринговые сервисы проверили записи о перемещении автомобилей и обнаружили, что определенный процент пользователей сервиса возвращают машины, "не проехав ни одной дистанции".

В частности, крупнейшая каршеринговая компания в Японии с 1,2 миллиона зарегистрированных клиентов была обеспокоена таким фактом.

Чтобы понять, для чего тогда пользователи арендуют машины, там решили провести опрос. Один из клиентов рассказал, что арендовал автомобиль, чтобы поработать, другой сообщил, что использовал машину для временного хранения сумок и других личных вещей.

"Я арендовал машину, чтобы съесть еду, купленную в небольшом магазине, потому что не мог найти места, где еще можно пообедать", - признался один из участников опроса.

После опроса также оказалось, что каждый восьмой японец использует автомобили не для поездок. Подавляющее большинство респондентов рассказала, что используют машины, чтобы поспать, отдохнуть в них, поговорить с друзьями, семьей или клиентами по бизнесу.

По результатам опросов получается, что:

  • Чаще всего японцы арендуют автомобиль на несколько часов или ночь, чтобы поспать или передохнуть между работами.
  • На втором месте аренды автомобиля не для поездок - спокойная атмосфера для телефонного разговора с друзьями или партнерами.
  • На третьем месте - автомобиль заменяет интернет-кафе. Это связано с тем, что цена аренды авто и посещения кафе примерно одинакова.
  • Также авто часто служит камерой хранения возле вокзалов.
  • Среди других причин аренды авто - поесть, сделать обязательные мимические упражнения, переодеться.

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