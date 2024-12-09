Возможен даже штраф: почему в пробке не стоит включать печку в автомобиле

Включать печку в автомобиле в пробке не стоит как минимум по двум причинам.

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Почему в пробке не стоит включать печку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему не стоит включать обогреватель в пробке

Почему за это можно получить штраф

В холодное время года большинство водителей, как только садятся в автомобиль, как правило, автоматически включают обогрев. Это может показаться безобидным делом, но может иметь серьезные последствия.

Кроме того, многие автомобилисты, чтобы провести время в пробке с комфортом, предпочитают включать обогрев салона, чем совершают большую ошибку, пишет Главред со ссылкой на sante+.

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Почему не стоит включать обогрев в транспорте

Прежде всего включение печки увеличивает нагрузку на двигатель, что приводит к повышенному расходу топлива. В некоторых случаях рост может превышать 20%. Подобное поведение силовой установки также увеличивает количество вредных выбросов в атмосферу и повышает его износ.

Также в некоторых странах Европы оставление двигателя включенным во время длительного простоя карается серьезным штрафом.

Такие санкции применяются к водителям, например, в Польше, Германии и Франции. Причина в основном экологическая: это связано с выбросами газов.

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