Возможен даже штраф: почему в пробке не стоит включать печку в автомобиле

Вы узнаете:
- Почему не стоит включать обогреватель в пробке
- Почему за это можно получить штраф
В холодное время года большинство водителей, как только садятся в автомобиль, как правило, автоматически включают обогрев. Это может показаться безобидным делом, но может иметь серьезные последствия.
Кроме того, многие автомобилисты, чтобы провести время в пробке с комфортом, предпочитают включать обогрев салона, чем совершают большую ошибку, пишет Главред со ссылкой на sante+.
Почему не стоит включать обогрев в транспорте
Прежде всего включение печки увеличивает нагрузку на двигатель, что приводит к повышенному расходу топлива. В некоторых случаях рост может превышать 20%. Подобное поведение силовой установки также увеличивает количество вредных выбросов в атмосферу и повышает его износ.
Также в некоторых странах Европы оставление двигателя включенным во время длительного простоя карается серьезным штрафом.
Такие санкции применяются к водителям, например, в Польше, Германии и Франции. Причина в основном экологическая: это связано с выбросами газов.
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Santé+ Magazine
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