Зачем опытные водители возят в салоне авто соду: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Зачем водители возят в автомобиле пищевую соду
- Где можно использовать соду в авто
Сода - универсальное средство, которое можно использовать для выпечки, уборки или же даже в автомобиле. Портал Avtosota рассказывает, как автовладельцы могут использовать бикарбонат натрия в повседневной жизни.
Немало поколений автомобилистов знают, что обычная сода пригодится в самых неожиданных случаях, передает Главред.
Нейтрализация кислоты
Если в автомобиле произошла утечка аккумуляторной кислоты, сода может помочь предотвратить коррозию металлических частей. Нужно немного насыпать соды на место утечки, и она нейтрализует кислоту, что значительно уменьшит риск повреждения.
Очистка салона автомобиля и ковриков
Хозяйки на кухне или в ванной комнате уже годами используют соду во время уборки. Поэтому автомобилисты тоже могут смешать соду с водой и почистить коврики или обивки в авто. После такой "пасты" ваши коврики будут как новые.
Удаление неприятных запахов
Пищевая сода имеет отличные абсорбирующие свойства и может эффективно впитывать неприятные запахи от еды или любые другие. Чтобы избавиться от надоедливых ароматов стоит лишь оставить открытую упаковку соды в салоне авто или на ковриках.
Средство для мытья стекол
Если у вас нет специального средства для мытья окон, сода может стать отличной альтернативой. Следует смешать соду с водой до получения раствора, после можно использовать для очистки стекол автомобиля. На портале предупреждают, что не стоит часто использовать соду для мытья стекол.
Проверка качества антифриза
Если вы купили жидкость в сомнительном месте, добавление небольшого количества соды поможет определить ее качество. Если в антифризе есть кислоты, при добавлении соды произойдет реакция, что будет свидетельствовать о плохом качестве жидкости.
Читайте также:
- Игнорировать не стоит: что означает мигающая желтая лампочка на панели авто
- Скрытая деталь: что означает наклейка под капотом в виде фары с процентами
- Игнорировать не стоит: что означает мигающая желтая лампочка на панели авто
Что известно об Avtosota?
Avtosota - это украинский портал, посвященный автомобильным новостям и обзорам. На сайте освещают актуальные темы автомира, в частности новые модели авто, технические обзоры, советы по обслуживанию автомобилей и обзоры технологий.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред