Зачем опытные водители возят в салоне авто соду: ответ удивит многих

Обычная сода может пригодиться водителям в самых неожиданных ситуациях.

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Как водители могут использовать соду в авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем водители возят в автомобиле пищевую соду

Где можно использовать соду в авто

Сода - универсальное средство, которое можно использовать для выпечки, уборки или же даже в автомобиле. Портал Avtosota рассказывает, как автовладельцы могут использовать бикарбонат натрия в повседневной жизни.

Немало поколений автомобилистов знают, что обычная сода пригодится в самых неожиданных случаях, передает Главред.

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Нейтрализация кислоты

Если в автомобиле произошла утечка аккумуляторной кислоты, сода может помочь предотвратить коррозию металлических частей. Нужно немного насыпать соды на место утечки, и она нейтрализует кислоту, что значительно уменьшит риск повреждения.

Очистка салона автомобиля и ковриков

Хозяйки на кухне или в ванной комнате уже годами используют соду во время уборки. Поэтому автомобилисты тоже могут смешать соду с водой и почистить коврики или обивки в авто. После такой "пасты" ваши коврики будут как новые.

Удаление неприятных запахов

Пищевая сода имеет отличные абсорбирующие свойства и может эффективно впитывать неприятные запахи от еды или любые другие. Чтобы избавиться от надоедливых ароматов стоит лишь оставить открытую упаковку соды в салоне авто или на ковриках.

Средство для мытья стекол

Если у вас нет специального средства для мытья окон, сода может стать отличной альтернативой. Следует смешать соду с водой до получения раствора, после можно использовать для очистки стекол автомобиля. На портале предупреждают, что не стоит часто использовать соду для мытья стекол.

Проверка качества антифриза

Если вы купили жидкость в сомнительном месте, добавление небольшого количества соды поможет определить ее качество. Если в антифризе есть кислоты, при добавлении соды произойдет реакция, что будет свидетельствовать о плохом качестве жидкости.

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