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Скрытая деталь: что означает наклейка под капотом в виде фары с процентами

Марина Фурман
10 января 2025, 02:25
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На самом деле наклейка с фарой и процентами под капотом автомобиля очень просто расшифровывается.
авто, наклейка
Что означает наклейка под капотом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Avtosota

Вы узнаете:

  • Что означает наклейка под капотом в виде фары с процентами
  • Почему об этом важно знать каждому водителю

Иногда даже опытные водители не замечают мелких наклеек под капотом автомобиля, хотя они могут быть полезными. Главред выяснил, что означает наклейка под капотом в виде фары с процентами.

Портал Avtosota передает, что эта, казалось бы, незаметная наклейка указывает на важный параметр настройки фар - угол их наклона.

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Процент на наклейке под капотом показывает, как сильно свет фар направлен вниз на определенном расстоянии от автомобиля.

Например, если на наклейке указано значение 1,3%, это означает, что световые лучи опустятся на 13 см ниже исходной высоты на расстоянии одного метра от автомобиля.

Таким образом, на расстоянии 10 метров световой поток будет опускаться на 130 см ниже уровня фар.

Эта информация, без сомнения, интересная, но зачем она нужна обычному автовладельцу? На самом деле этот параметр очень важен, поскольку помогает правильно настроить фары и самостоятельно проверить корректность работы "света".

Ведь, если так случится, что свет фар будет направлен слишком высоко, он может ослепить встречных водителей и даже привести к авариям. Но если слишком низкий угол наклона фар, тогда будут заметны определенные ограничения видимости в темное время суток.

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