Как избежать замерзания лобового стекла: лайфхак от TikTok для холодного времени

Ключевое:
- Как защитить лобовое стекло зимой без дополнительных затрат
- Каким образом обычное полотенце предотвращает замерзание стекла
С приходом морозных холодов многие украинцы сталкиваются с утренними трудностями, связанными соскабливанием льда перед поездкой. Существует один неожиданный, но действенный способ, как водители могут избежать сложной и хлопотной очистки лобового стекла ото льда в холодную зимнюю погоду.
Им поделилась пользовательница TikTok с ником @kirstenparryx, пишет Главред со ссылкой на Ехргеѕѕ.
Что делать, чтобы не замерзло лобовое стекло?
В своем видео она показала, как полотенце, накрытое на лобовое стекло автомобиля, предотвращает его замерзание.
"Я накрыла стекло полотенцем, чтобы оно осталось чистым, и в результате само полотенце замерзло!", - рассказывает Кирстен.
На видео она демонстрирует, как во время холодного утра полотенце удержало влагу, не позволив ей превратиться в лед на стекле.
Лобовое стекло осталось идеально чистым, хотя полотенце застыло и стало похожим на жесткую панель.
Похожего эффекта можно достичь, используя специальные защитные накладки на стекло.
Видео собрало более 250 тысяч лайков и вызвало оживленное обсуждение в комментариях. Некоторые пользователи поделились своими замечаниями и потенциальными трудностями.
Один из зрителей спросил: "А что делать с полотенцем после использования? Его нельзя бросить в машину, потому что все будет мокрое. И на улице оставить тоже не вариант, если пойдет дождь".
Другой пошутил: "Если бы я так сделал, мое полотенце за ночь украли бы!"
Кстати, также существует один интересный трюк, чтобы окна в машине не потели. Эксперты рассказали, как избежать запотевания зеркал и окон с помощью обычной картошки.
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