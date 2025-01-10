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Как избежать замерзания лобового стекла: лайфхак от TikTok для холодного времени

Даяна Швец
10 января 2025, 02:30
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Есть простой метод, который помогает избежать образования льда на стекле или легко его убрать.
замерзшее стекло, авто
Как избежать льда на лобовом стекле зимой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Как защитить лобовое стекло зимой без дополнительных затрат
  • Каким образом обычное полотенце предотвращает замерзание стекла

С приходом морозных холодов многие украинцы сталкиваются с утренними трудностями, связанными соскабливанием льда перед поездкой. Существует один неожиданный, но действенный способ, как водители могут избежать сложной и хлопотной очистки лобового стекла ото льда в холодную зимнюю погоду.

Им поделилась пользовательница TikTok с ником @kirstenparryx, пишет Главред со ссылкой на Ехргеѕѕ.

видео дня

Что делать, чтобы не замерзло лобовое стекло?

В своем видео она показала, как полотенце, накрытое на лобовое стекло автомобиля, предотвращает его замерзание.

"Я накрыла стекло полотенцем, чтобы оно осталось чистым, и в результате само полотенце замерзло!", - рассказывает Кирстен.

На видео она демонстрирует, как во время холодного утра полотенце удержало влагу, не позволив ей превратиться в лед на стекле.

Лобовое стекло осталось идеально чистым, хотя полотенце застыло и стало похожим на жесткую панель.

Похожего эффекта можно достичь, используя специальные защитные накладки на стекло.

Видео собрало более 250 тысяч лайков и вызвало оживленное обсуждение в комментариях. Некоторые пользователи поделились своими замечаниями и потенциальными трудностями.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля - инфографика / Главред

Один из зрителей спросил: "А что делать с полотенцем после использования? Его нельзя бросить в машину, потому что все будет мокрое. И на улице оставить тоже не вариант, если пойдет дождь".

Другой пошутил: "Если бы я так сделал, мое полотенце за ночь украли бы!"

Кстати, также существует один интересный трюк, чтобы окна в машине не потели. Эксперты рассказали, как избежать запотевания зеркал и окон с помощью обычной картошки.

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