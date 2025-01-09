Зимних шин недостаточно: как безопасно ездить в гололед - важные советы

Наличие технической исправности авто и зимней резины не гарантирует полной безопасности на дороге в зимний период.

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Главные правила езды в гололед / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как безопасно ездить в гололед

Какие правила не должен игнорировать ответственный водитель зимой

Зима - настоящий вызов для водителей, ведь минусовая температура, снегопады и гололедица требуют от водителя особого внимания и специальных навыков при управлении транспортным средством. Главред узнал, как безопасно ездить в гололед, чтобы избежать аварий и неприятных ситуаций.

Прежде всего водителям стоит приобрести хорошую зимнюю резину, проверить авто на исправность.

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Однако, даже наличие технической исправности авто и зимней резины не гарантирует полной безопасности на дороге в зимний период.

В Главном сервисном центре МВД призывают водителей в гололед начинать движение при минимальных оборотах двигателя, а сцепление отпускать максимально медленно.

Важно также на ходу передачи переключать при низких оборотах двигателя.

Во избежание опасных ситуаций на дорогах следует руль поворачивать только плавно.

Кроме того, педалью тормоза важно пользоваться без резких и глубоких нажатий.

"Самое главное, никуда не мчитесь в такую погоду, ведь дома вас ждут родные!", - написали в Главном сервисном центре МВД.

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