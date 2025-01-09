Зачем опытные водители оборачивают ключи от автомобиля в алюминиевую фольгу

Обычная фольга способна защитить ваше авто.

https://glavred.info/auto/zachem-opytnye-voditeli-oborachivayut-klyuchi-ot-avtomobilya-v-alyuminievuyu-folgu-10629083.html Ссылка скопирована

Зачем ключи от автомобиля оборачивают в алюминиевую фольгу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Чем алюминиевая фольга может вам помочь

Как ее использовать

Современные автомобили с функцией бесключевого доступа стали невероятно удобными, но вместе с этим они создали новый способ для злоумышленников угонять машины.

Главред узнал, что завернуть ключи в алюминиевую фольгу — это простой и эффективный способ защитить свое авто.

видео дня

Как работают автомобильные ключи с бесключевым доступом?

Ключи с функцией бесключевого доступа передают беспроводной сигнал, который взаимодействует с автомобилем. Когда ключ находится в пределах двух метров от машины, система распознает его и автоматически разблокирует двери. Также вы можете завести двигатель, просто нажав кнопку.

Однако у этой удобной функции есть уязвимость. Умные угонщики научились перехватывать и усиливать сигнал ключа с помощью специальных устройств, которые можно приобрести в свободной продаже. Это позволяет им открыть автомобиль и даже завести двигатель, находясь на значительном расстоянии от владельца.

Как предотвратить угон?

Алюминиевая фольга работает как экранирующий материал, который блокирует сигнал ключа. Это препятствует возможности его перехвата и использования злоумышленниками.

Способы защиты:

Фольга. Заверните ключи в алюминиевую фольгу перед тем, как положить их в сумку или карман. Это простой и доступный метод.

Заверните ключи в алюминиевую фольгу перед тем, как положить их в сумку или карман. Это простой и доступный метод. Металлический кошелек. Существуют специальные футляры или кошельки, блокирующие сигналы, которые выглядят более стильно и удобны в использовании.

Существуют специальные футляры или кошельки, блокирующие сигналы, которые выглядят более стильно и удобны в использовании. Морозильная камера. Если вы дома, вы можете положить ключи в морозильник. Металлические стенки камеры блокируют сигнал, хотя стоит помнить о ключах, чтобы случайно их не забыть.

Если вы дома, вы можете положить ключи в морозильник. Металлические стенки камеры блокируют сигнал, хотя стоит помнить о ключах, чтобы случайно их не забыть. Отключение функции. Если вы не используете функцию бесключевого доступа, продавец автомобиля может ее деактивировать.

Почему именно алюминиевая фольга?

Этот материал часто используется для экранирования благодаря своим уникальным свойствам. Он легко доступен, дешев и эффективно блокирует сигналы, делая ваш автомобиль менее уязвимым для современных методов угона.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред