Важнее, чем кажется: 5 инструментов, которые всегда должны быть в авто

Вы узнаете:
- Какие инструменты положить в авто
- Для чего они нужны
Спущенное колесо в дороге, ослабленный ремень или разряженный аккумулятор - это незначительные чрезвычайные ситуации, которые могут вызвать неудобства, если не быть готовыми к ним.
Водителям стоит знать о списке лучших инструментов, которые стоит всегда иметь в автомобиле на случай, если придется столкнуться с неприятностями на дороге, пишет Главред со ссылкой на Sun Auto.
Что всегда должно быть в авто
- Кабели для подключения стартера или перемычки. Разрядка аккумулятора может произойти без предупреждения. Будьте готовы к таким неудобствам, оборудовав свой автомобиль соединительными кабелями или пусковым устройством.
- Домкрат и гаечный ключ. Колесо может спуститься практически в любое время и в любом месте. Хуже всего, если у вас не будет под рукой домкрата, чтобы поднять автомобиль, или ключа, чтобы открутить гайки и установить запасное колесо. Для быстрого доступа держите их рядом с запасным колесом.
- Отвертки. Прессование по ухабистой местности и постоянное движение и вибрация в вашем автомобиле могут привести к расшатыванию определенных компонентов. В некоторых случаях для простого устранения поломки достаточно затянуть ремень, ослабленное соединение кабеля аккумулятора или отрегулировать другие механические компоненты. Ищите наборы торцевых головок разных размеров, а также разнообразные головки отверток. Наличие разных размеров этих удобных инструментов даст вам возможность отрегулировать практически что угодно.
- Фонарик. Он является обязательной вещью. Фонарики с несколькими функциями, включая мигающий стробоскопический свет, могут помочь предупредить других водителей о вашем местонахождении на дороге. Кроме того, без источника света может быть трудно разглядеть некоторые участки под капотом.
- Разбиватель автомобильного стекла. Этот инструмент может помочь, если, в худшем случае, вы оказались в ловушке в своем автомобиле. Прикрепите этот инструмент в пределах досягаемости водительского сиденья с помощью липучки или скотча для быстрого и легкого доступа.
Держите эти предметы в авто, куда бы вы ни ехали, чтобы быть готовыми к различным ситуациям на дороге.
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Что известно о Sun Auto?
Sun Auto - это американская компания, которая предлагает полный спектр услуг по ремонту, обслуживанию автомобилей и шин. Компания работает с 1978 г. Sun предоставляет услуги по профилактическому обслуживанию и ремонту автомобилей.
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