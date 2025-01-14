Большинство водителей не догадывается: зачем на дорогах устанавливают зеркала

Не все водители знают, почему на некоторых перекрестках устанавливают зеркала.

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Зачем на дорогах устанавливают зеркала / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что такое сферическое зеркало

Для чего оно нужно

Наверное, многие хоть раз в жизни замечали на обочине установленное круглое зеркало, в котором видно все проезжающие автомобили. Однако, знаете ли вы, для чего они нужны?

Главред решил разобраться, зачем на дорогах устанавливают сферические зеркала.

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Для чего нужны сферические зеркала на дороге

Такие зеркала часто устанавливают на пересечении главной дороги со второстепенной, но особенно много таких зеркал на горных серпантинах.

Они служат для того, чтобы водитель мог лучше рассмотреть автомобиль, движущийся по дороге. Иногда второстепенная дорога выходит на главную под таким углом, что водитель может увидеть едущие авто только после выезда, а это очень опасно. В этих случаях с правой стороны устанавливается сферическое зеркало, в котором отображается поток машин. Глядя в него, водитель может определить момент для безопасного выезда.

Также сферические зеркала устанавливают на крутых и узких поворотах, чтобы водители могли видеть, нет ли на встречной полосе транспорта.

Кроме того, зеркала спроектированы таким образом, что в них все хорошо видно даже ночью, а сферическая поверхность позволяет детально рассмотреть дорогу.

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Что такое сферическое зеркало? Сферическое зеркало - зеркало, отражающая поверхность которого имеет вид сегмента сферы. Сферическое зеркало может быть выпуклым или вогнутым - в зависимости от того, какая сторона сегмента сферы - выпуклая или вогнутая - является отражающей, пишет Википедия.

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