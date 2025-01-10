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Может "убить" двигатель: автомеханик назвал роковую ошибку водителей зимой

Руслана Заклинская
10 января 2025, 22:33
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Механик рассказал об одной распространенной ошибке, которая может привести к серьезным проблемам с двигателем.
Может 'убить' двигатель: автомеханик назвал роковую ошибку водителей зимой
Ведущий автомеханик раскрыл главную ошибку водителей зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какую ошибку часто допускают водители зимой
  • Почему антифриз важен
  • Почему нельзя использовать водопроводную воду для охлаждения авто

Ведущий автомеханик Скотти Килмер обратил внимание на распространенную, но малоизвестную ошибку, которая может привести к серьезным повреждениям бензиновых и дизельных автомобилей, особенно зимой. Главная ошибка - использование чистой воды вместо антифриза в системе охлаждения двигателя.

Главред узнал о распространенной ошибке, которую водители допускают зимой.

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Антифриз и вода имеют ключевые различия в роли, которую они выполняют в системе охлаждения автомобиля. Хотя вода может охладить двигатель, ее использование в чистом виде вместо антифриза может нанести серьезный вред, пишет Daily Express.

Температура замерзания воды составляет 0°C, что является чрезвычайно опасным в зимний период, когда температура воздуха часто падает ниже этой отметки. Антифриз, в свою очередь, имеет свойство снижать температуру замерзания и повышать точку кипения жидкости, что делает его необходимым для поддержания нормальной работы двигателя в любых условиях.

Использование только воды может привести к серьезным повреждениям, таким как замерзание охлаждающей жидкости или перегрев двигателя. Вместо чистой воды Килмер советует использовать смесь антифриза и воды в пропорции 50:50. Так, антифриз обеспечит надежную защиту от замерзания и перегрева.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
Как быстро разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Кроме того, антифриз также предотвращает возникновение кавитации - явления, которое может серьезно повредить двигатель, образуя пузырьки газа в охлаждающей жидкости.

Важно также помнить, что нельзя использовать обычную водопроводную воду для системы охлаждения. Ведь она может содержать минералы, которые со временем накапливаются в системе и приводят к коррозии.

Как показывает опыт, автомобилисты, которые пренебрегают этими советами, могут понести значительные финансовые затраты на ремонт. Поэтому важно помнить, что правильно подобранный антифриз - это не просто деталь, а важный элемент для обеспечения долговечности автомобилей.

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Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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