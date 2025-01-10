В "Дії" к штрафам автофиксации добавили фото и видео нарушения

Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay.

https://glavred.info/auto/v-diji-k-shtrafam-avtofiksacii-dobavili-foto-i-video-narusheniya-10629392.html Ссылка скопирована

Штрафы с камер в "Дії" теперь с фото и видео / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТК МВД

Вы узнаете:

Ранее штрафы поступали только с текстовыми деталями

Способы оплаты штрафов

В приложении "Дія" водители, нарушившие правила дорожного движения, будут получать фото и видео фиксации их нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) в Telegram.

В сообщении говорится, что ранее штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще фото и видео.

видео дня

Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay, сообщили в МВД.

Проверить наличие штрафов можно на веб-портале МВД, портале "Дія", в "Кабинете водителя", приложениях "Дія" и "Штрафи ПДР", отметили в ведомстве.

Что еще можно делать в "Дії":

Приложение "Дія" упрощает немало бюрократических процессов, и переоформление автомобиля - не исключение. Часто у водителей возникает проблема, как переоформить машину с одного владельца на другого и не потратить при этом много времени. "Дія" - лучший вариант в данной ситуации.

26 декабря на Едином портале государственных услуг "Дія" возобновили бронирование работников. "Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать, а также проверяет соответствие требованиям.

В Украине вводят новую карту, на которую будут приходить выплаты от государства - "Дія.Карта".

Читайте также:

Что такое "Дія"? "Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне. Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги: оплата штрафов за нарушение ПДД;

оплата долгов по исполнительным производствам;

возможность делиться копиями цифровых документов;

проверка действительности цифровых документов другого человека.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред