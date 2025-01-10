В "Дії" к штрафам автофиксации добавили фото и видео нарушения

Вы узнаете:
- Ранее штрафы поступали только с текстовыми деталями
- Способы оплаты штрафов
В приложении "Дія" водители, нарушившие правила дорожного движения, будут получать фото и видео фиксации их нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) в Telegram.
В сообщении говорится, что ранее штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще фото и видео.
Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay, сообщили в МВД.
Проверить наличие штрафов можно на веб-портале МВД, портале "Дія", в "Кабинете водителя", приложениях "Дія" и "Штрафи ПДР", отметили в ведомстве.
Что еще можно делать в "Дії":
Приложение "Дія" упрощает немало бюрократических процессов, и переоформление автомобиля - не исключение. Часто у водителей возникает проблема, как переоформить машину с одного владельца на другого и не потратить при этом много времени. "Дія" - лучший вариант в данной ситуации.
26 декабря на Едином портале государственных услуг "Дія" возобновили бронирование работников. "Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать, а также проверяет соответствие требованиям.
В Украине вводят новую карту, на которую будут приходить выплаты от государства - "Дія.Карта".
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Что такое "Дія"?
"Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне.
Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги:
- оплата штрафов за нарушение ПДД;
- оплата долгов по исполнительным производствам;
- возможность делиться копиями цифровых документов;
- проверка действительности цифровых документов другого человека.
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