В Украине появится Дія.Карта: в чем ее особенность и как можно открыть

На Дию.Карту будут поступать все государственные выплаты. Ее уже можно открыть в некоторых банках.

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В Украине вводят Дія.Карту / Колаж: Главред, фото: Михаил Федоров, Википедия

Что узнаете:

В каких банках можно открыть Дія.Карту

Какие деньги будут поступать на Дія.Карту

В Украине вводят новую карту, на которую будут приходить выплаты от государства - Дія.Карта. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Наша философия - непрерывно создавать удобные продукты и упорядочивать и совершенствовать даже то, что запускали раньше. Вместо нескольких различных карт - один удобный инструмент. Поэтому впоследствии вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат", - написал Федоров. видео дня

Какие средства будут поступать на Дія.Карту

На эту карточку можно будет получить средства по программе еКнига. Также планируется в дальнейшем перевести на нее выплаты еПоддержки, включая те, которые были в 2021-2023 годах.

Федоров анонсировал запуск еще одной социальной выплаты уже в этом месяце - в декабре 2024 года. Со временем на Дія.Карте будет больше государственных программ со средствами для целевых выплат.

Где можно открыть Дія.Карту

Сейчас открыть Дія.Банка можно в пяти банках:

ПриватБанк,

А-банк,

Аккордбанк,

Глобус банк,

monobank.

Ожидается, что уже впоследствии к этому списку присоединятся Банк Кредит Днепр, Sense и Bank 3/4.

"Тысяча Зеленского" - что известно

Напомним, 1 декабря 2024 года стартовала программа "Зимняя еПоддержка". Каждый украинец может получить 1000 грн на виртуальную карту через "Дію", "Укрпочту" или банки-партнеры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, украинцы, которые не имеют приложения "Дія", смогут получить тысячу гривен "Зимней еПоддержки" через банки.

Как писал Главред, средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, медицинские услуги, образование, транспорт и благотворительность, включая донаты на ВСУ. Заявку можно подать через до февраля 2025 года, а средства использовать до конца 2025 года.

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Кто такой Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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