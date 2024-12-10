"Тысяча Зеленского": как получить денежную помощь, если нет приложения "Дія"

Сейчас украинцы через "Дію" уже подали более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен по программе "Зимняя еПоддержка"

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Как получить "тысячу Зеленского" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

В банке можно открыть специальный счет, куда поступит "тысяча Зеленского"

Украинцы подали 6 млн заявлений на получение тысячи гривен

Украинцы, которые не имеют приложения "Дія", смогут получить тысячу гривен "Зимней еПоддержки" через банки. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что с сегодняшнего дня к программе присоединяются банки-партнеры.

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"Такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, которые не пользуются "Дією", а также на опекунов несовершеннолетних детей. Достаточно обратиться в банк, написать заявление, и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства", - написал он в Telegram.

Премьер-министр добавил, что сейчас украинцы через "Дію" уже подали более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен по программе "Зимняя еПоддержка". И цифра постоянно увеличивается.

Шмыгаль напомнил, что средства можно будет использовать до конца 2025 года, в частности, на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или же задонатить на ВСУ.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Напомним, 1 декабря 2024 года стартовала программа "Зимняя еПоддержка". Каждый украинец может получить 1000 грн на виртуальную карту через "Дію", "Укрпочту" или банки-партнеры.

Как писал Главред, украинцы за рубежом не смогут получить денежную помощь по программе, инициированной президентом Владимиром Зеленским. Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что те, кто оформят "тысячу Зеленского" за пределами страны, будут обязаны вернуть средства.

Недавно генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщал, что с 4 декабря 2024 года в рамках программы "Зимняя еПоддержка" украинцы, которые обычно получают пенсии и субсидии через "Укрпочту", получат 1000 гривен. Механизм выплаты будет максимально удобным - не нужно писать заявления или идти в отделение.

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Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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