Обязательная накопительная пенсия в Украине: кто и когда сможет получить деньги

У украинцев будет два варианта использования накопленных пенсионных средств. Их можно будет даже передать по наследству.

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В Украине будет введена накопительная пенсия / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что известно:

Накопительная пенсионная система заработает с 2026 года

Использовать деньги можно будет пожизненно или в течение конкретного срока

Накопленные средства можно будет передать по наследству

В Украине будет внедрен обязательный накопительный уровень пенсионной системы. Минсоцполитики обнародовало соответствующий законопроект. Об этом сообщает Экономическая правда.

Накопительный уровень пенсионной системы планируют ввести уже с 1 января 2026 года. Таким образом, выплаты будут зависеть от того, сколько человек накопил на своем индивидуальном пенсионном счете, который будет открыт для каждого работающего украинца. Работодатели и государство будут пополнять этот счет ежемесячно.

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Эти средства также можно будет передать по наследству. К тому же, чтобы они "не сгорели" из-за инфляции, их будут инвестировать, чтобы сохранить от инфляции и приумножить. Эти накопленные средства будут оставаться в собственности человека.

Будет два варианта, как именно получать накопленные взносы: пожизненная пенсия или пенсия на определенный срок.

Пожизненная пенсия

В таком случае выплаты будут осуществляться до самой смерти. Право на передачу по наследству накопленных взносов будет сохраняться в течение 10 лет.

Пенсия на определенный срок

Человек сам установит период, в течение которого захочет получать пенсию. Если пенсионер переживет установленный период, а средства закончатся, то пенсионные выплаты прекратятся.

Что касается передачи денег по наследству, то такое право будет сохраняться только в течение периода выплат.

Когда можно будет получить доступ к накопленным средствам

По такой системе человек сможет получить доступ к накопленным средствам только после выхода на пенсию. Для этого он должен будет иметь 35 лет трудового стажа, а выход на пенсию будет возможен в 60 лет.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государство имеет достаточно средств для выплат зарплат и пенсий. Он подчеркнул, что все социальные выплаты будут осуществлены в соответствии с законом.

Также Зеленский анонсировал, что в марте 2025 года, как и каждый год, будет проведена индексация пенсий в соответствии с уровнем инфляции.

Как сообщал Главред, Минсоцполитики подготовило законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Закон предусматривает постепенный переход к накопительным пенсиям с постепенным уменьшением ставки ЕСВ: с 22% до 15% за три года.

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