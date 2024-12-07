Не только с карты на карту: в Украине могут ввести новый лимит на перевод средств

К меморандуму присоединится большинство банков.

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Лимит на перевод средств / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Украинские банки планируют подписать совместный меморандум

В документе будет предусмотрено поэтапное снижение месячного лимита операций

Речь пойдет не только о переводах с карты на карту, но и о переводах IBAN

Уже на следующей неделе украинские банки планируют подписать совместный меморандум, которым вводятся унифицированные рыночные практики и подходы к надлежащей проверке клиентов и мониторингу финансовых операций по счетам клиентов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Прогнозируется, что в документе будет предусмотрено поэтапное снижение месячного лимита операций, после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг.

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"Сначала может быть введен лимит 150 тыс. грн в месяц с 1 января 2025 года, а с 1 июля он будет снижен до 100 тыс. грн в месяц", - сообщил один из собеседников.

Отмечается, что речь пойдет не только о переводах с карты на карту - P2P-операциях, которые НБУ уже ограничил 150 тыс. грн в месяц в одном банке, но и о переводах IBAN.

"Первый месяц нацбанковских ограничений показал, что объем P2P-операций снизился на 5,2 млрд грн, однако одновременно переводы IBAN выросли на 4 млрд грн.", - говорится в сообщении.

Собеседники СМИ добавили, что обе банковские ассоциации - НАБУ и Ассоциация украинских банков - участвуют в этой инициативе, при этом уже около половины финучреждений предварительно одобрили ее.

Предполагается, что к меморандуму присоединится подавляющее большинство банков, и он может заменить соответствующую регуляцию НБУ, действие которой истекает 1 апреля 2025 года.

Выплаты для украинцев - последние новости

Как сообщал Главред, в марте 2025 года в Украине состоится индексация пенсий. Все социальные выплаты на следующий год сохранят в полном объеме.

Также известно, что с 4 декабря 2024 года в рамках программы "Зимняя еПоддержка" украинцы, которые обычно получают пенсии и субсидии через "Укрпочту", получат 1000 гривен. Механизм выплаты будет максимально удобным - не нужно писать заявления или идти в отделение.

Кроме того, ЮНИСЕФ продолжает оказывать экстренную денежную помощь семьям с детьми, которые переехали из опасных районов в более спокойные места, где была объявлена обязательная эвакуация. Семьи могут получить выплаты в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи (максимум 5 человек, среди которых до 2 взрослых).

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Что такое IBAN? IBAN (International Bank Account Number) - международный номер банковского счета. Его назначение - упрощение операций между банками разных стран. Это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. С 5 августа 2019 года в Украине введен международный номер банковского счета (IBAN), состоящий из 29 символов.

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