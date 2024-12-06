Дешевле, чем в прошлом году: в Украине быстро 'падает' цена на популярный овощ

Лук продают в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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Цены на лук / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

В Украине снизились цены на лук

Сегодня лук производители продают в диапазоне 10-16 грн/кг

Снижение цен произошло из-за уменьшения спроса

В Украине упали отпускные цены на лук. Причиной удешевления стало снижение спроса на продукцию среднего и низкого качества, которую в основном и предлагают к продаже. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на сегодня репчатый лук производители продают в диапазоне 10-16 грн/кг ($0,24-0,38/кг), что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Кроме того, ближе к выходным оптовые партии лука в Украине реализуются по ценам, уступающим показателям предыдущего сезона.

"Снижать цены продавцы вынуждены из-за заметного снижения спроса в этом сегменте. В то же время качество репчатого лука в хранилищах стремительно ухудшается, из-за чего его владельцы снижают цены, чтобы таким образом стимулировать темпы сбыта и как можно быстрее распродать имеющиеся объемы такой продукции", - отметили аналитики.

Они также добавили, что в начале декабря 2023 года украинские производители отгружали лук в среднем на 20% дороже, чем сегодня.

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Украине заметно выросли цены на тепличные помидоры. Основной причиной подорожания стало сезонное сокращение предложения местных томатов, поскольку большинство тепличных хозяйств завершили текущий цикл выращивания этой культуры.

Также в Украине начали повышаться цены на капусту. Основной причиной подорожания стало заметное повышение спроса, но только на продукцию высокого качества.

Кроме того, украинцев предупредили, что до конца года будет расти цена на различные виды хлеба. Это происходит из-за повышения стоимости на сырье, энергоносители и логистику.

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