Повышение тарифов на свет, газ и тепло в Украине: в правительстве сделали заявление

Тарифы на свет, газ и отопление будут зафиксированы до конца отопительного сезона, до этого времени никаких повышений не планируется, отметили в правительстве.

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Шмыгаль сделал заявление по тарифам в Украине: что будет с ценами / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Шмыгаль:

Тарифы на коммуналку в Украине не будут поднимать до конца отопительного сезона

Кроме этого, для украинцев будут действовать еще 7 программ "Зимней поддержки"

В Украине тарифы на газ, тепло и электроэнергию будут оставаться неизменными до завершения отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

По его словам, программа "Зимняя поддержка" включает стабильные тарифы, а также еще семь дополнительных инициатив.

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"Государство берет на себя обязательства, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", - отметил Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил, что, украинцам предусмотрена выплата 1000 грн, на которую уже подано более 4 млн заявок через приложение "Дія".

Кроме того, действуют субсидии на электроэнергию, а для прифронтовых общин предусмотрены выплаты до 21 тыс. грн на приобретение дров и угля.

"Учительская доплата. С января каждый учитель будет получать дополнительную выплату "на руки" в размере не менее 1000 грн. С сентября эта сумма возрастет до 2000 гривен", - напомнил он.

В "Зимнюю поддержку" также входит программа доступных лекарств. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в рамках этой инициативы планируется наибольшее расширение программы "Доступные лекарства", благодаря которой украинцы могут получать более 500 наименований препаратов бесплатно или за небольшую доплату. Для жителей отдаленных сел и прифронтовых громад запущены мобильные аптеки и бесплатная доставка лекарств через "Укрпочту".

Предусмотрена и помощь переселенцам - со следующего года семьи ВПЛ смогут оформлять субсидии на аренду жилья.

Кроме того, правительство обеспечивает бесплатное горячее питание для учеников младших классов. В 2025 году планируется распространить эту программу на всех школьников.

"Теплая зима. В течение декабря 2024 года каждая малообеспеченная семья, а также семьи ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн", - добавил Шмыгаль.

Премьер добавил, что в ближайшем будущем к действующим программам присоединятся новые инициативы.

Тарифы в Украине 2024 - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2025 году тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" вырастет. Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), предварительно одобрила проект повышения. После окончательного утверждения тариф увеличится на 25,8% до 665,26 грн/МВтч, хотя это меньше, чем предлагалось компанией (780,41 грн/МВтч).

Также ожидается повышение тарифов для потребителей. Станислав Игнатьев, глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики, прогнозирует, что весной 2025 года тариф для населения может вырасти до 4,7 грн за киловатт-час. Это обусловлено тем, что нынешние тарифы существенно ниже оптовых цен, что создает дефицит на энергорынке.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук добавляет, что в ближайшие месяцы возможно значительное повышение тарифов и на другие коммунальные услуги. Ранее НКРЭКУ в 2023 году планировала повысить тарифы на воду, но это решение было отменено. Сейчас вероятность такого подорожания растёт из-за дефицита в государственном бюджете.

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