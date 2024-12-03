Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Повышение тарифов на свет, газ и тепло в Украине: в правительстве сделали заявление

Юрий Берендий
3 декабря 2024, 19:38
548
Тарифы на свет, газ и отопление будут зафиксированы до конца отопительного сезона, до этого времени никаких повышений не планируется, отметили в правительстве.
Повышение тарифов на свет, газ и тепло в Украине: в правительстве сделали заявление
Шмыгаль сделал заявление по тарифам в Украине: что будет с ценами / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Шмыгаль:

  • Тарифы на коммуналку в Украине не будут поднимать до конца отопительного сезона
  • Кроме этого, для украинцев будут действовать еще 7 программ "Зимней поддержки"

В Украине тарифы на газ, тепло и электроэнергию будут оставаться неизменными до завершения отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

По его словам, программа "Зимняя поддержка" включает стабильные тарифы, а также еще семь дополнительных инициатив.

видео дня

"Государство берет на себя обязательства, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", - отметил Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил, что, украинцам предусмотрена выплата 1000 грн, на которую уже подано более 4 млн заявок через приложение "Дія".

Кроме того, действуют субсидии на электроэнергию, а для прифронтовых общин предусмотрены выплаты до 21 тыс. грн на приобретение дров и угля.

"Учительская доплата. С января каждый учитель будет получать дополнительную выплату "на руки" в размере не менее 1000 грн. С сентября эта сумма возрастет до 2000 гривен", - напомнил он.

В "Зимнюю поддержку" также входит программа доступных лекарств. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в рамках этой инициативы планируется наибольшее расширение программы "Доступные лекарства", благодаря которой украинцы могут получать более 500 наименований препаратов бесплатно или за небольшую доплату. Для жителей отдаленных сел и прифронтовых громад запущены мобильные аптеки и бесплатная доставка лекарств через "Укрпочту".

Предусмотрена и помощь переселенцам - со следующего года семьи ВПЛ смогут оформлять субсидии на аренду жилья.

Кроме того, правительство обеспечивает бесплатное горячее питание для учеников младших классов. В 2025 году планируется распространить эту программу на всех школьников.

"Теплая зима. В течение декабря 2024 года каждая малообеспеченная семья, а также семьи ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн", - добавил Шмыгаль.

Премьер добавил, что в ближайшем будущем к действующим программам присоединятся новые инициативы.

Тарифы в Украине 2024 - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2025 году тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" вырастет. Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), предварительно одобрила проект повышения. После окончательного утверждения тариф увеличится на 25,8% до 665,26 грн/МВтч, хотя это меньше, чем предлагалось компанией (780,41 грн/МВтч).

Также ожидается повышение тарифов для потребителей. Станислав Игнатьев, глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики, прогнозирует, что весной 2025 года тариф для населения может вырасти до 4,7 грн за киловатт-час. Это обусловлено тем, что нынешние тарифы существенно ниже оптовых цен, что создает дефицит на энергорынке.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук добавляет, что в ближайшие месяцы возможно значительное повышение тарифов и на другие коммунальные услуги. Ранее НКРЭКУ в 2023 году планировала повысить тарифы на воду, но это решение было отменено. Сейчас вероятность такого подорожания растёт из-за дефицита в государственном бюджете.

Другие новости:

Удары России по Украине и отключение света: что делать в Украине

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коммунальные тарифы тарифы на электроэнергию тарифы на газ ЖКХ-тарифы повышение тарифов тарифы на отопление
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина поставила "ультиматум" Западу перед встречей НАТО: что теперь изменится

Украина поставила "ультиматум" Западу перед встречей НАТО: что теперь изменится

21:10Украина
РФ быстро продвигается: в НАТО дали тревожный прогноз о новом наступлении

РФ быстро продвигается: в НАТО дали тревожный прогноз о новом наступлении

20:51Мир
В Украину скоро вернутся осадки: синоптик назвала дату

В Украину скоро вернутся осадки: синоптик назвала дату

19:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

Сын путиниста Газманова отказался от своего отца: брат вызверился

Сын путиниста Газманова отказался от своего отца: брат вызверился

Гороскоп на завтра 4 декабря: Водолеям - волна успеха, Козерогам - неудача

Гороскоп на завтра 4 декабря: Водолеям - волна успеха, Козерогам - неудача

Унитаз станет белоснежным за считанные минуты: как отмыть мочевой камень с сидушки

Унитаз станет белоснежным за считанные минуты: как отмыть мочевой камень с сидушки

Жена Тараса Тополи прокомментировала отношения с певцом: "Я не его мама"

Жена Тараса Тополи прокомментировала отношения с певцом: "Я не его мама"

Последние новости

21:28

Близкий друг Алсу раскрыл настоящую причину развода

21:10

Взрослая дочь пенсионера-Петросяна выкинула его из своей жизни: тот судится

21:10

Украина поставила "ультиматум" Западу перед встречей НАТО: что теперь изменитсяВидео

20:51

РФ быстро продвигается: в НАТО дали тревожный прогноз о новом наступлении

20:50

Выплату 1000 гривен ожидают уже 4 млн украинцев: как и на что можно потратить деньги

Главред празднует "зеркальный" юбилей - 22 года!Главред празднует "зеркальный" юбилей - 22 года!
20:48

"Мы не свалили, мы делаем": известный ведущий прокомментировал мобилизацию

20:40

Могут говорить о серьезной поломке: звуки в котле, которые не стоит игнорировать

19:56

Почему в СССР водители сливали топливо в "канавы": объяснение удивит многих

19:49

"Можно получить штраф": украинцам рассказали об отслеживании повесток в Резерв+

Реклама
19:39

В Украину скоро вернутся осадки: синоптик назвала дату

19:38

Повышение тарифов на свет, газ и тепло в Украине: в правительстве сделали заявление

19:34

"Химия между вами": Melovin слился в страстном поцелуе с известной певицей

19:10

О заявлении МИД по НАТО: важный нюансмнение

19:01

Свет будут выключать в течение 16 часов: графики отключений на 4 декабря

18:56

Военное положение в Южной Корее: президента заставляют отменить решение - СМИВидео

18:54

Россиян добивали из танков: в Сети показали детали зачистки НовомлынскаВидео

18:36

"Есть два варианта": военный рассказал, как может закончиться война в Украине

18:34

Родным понравится: идеальный подарок по знаку зодиака на Новый год

18:07

Украина повышает ставки: как Запад отреагирует на ультиматум МИД по НАТОмнение

18:02

Осень-2024 вошла в тройку самых теплых в истории Киева

Реклама
17:56

В Украине срочно усилили отключения света: как будут действовать графики

17:49

Наступление РФ в Украине может замедлиться: в НАТО назвали главную причину

17:29

Известковый налет на чайнике просто "растает": назван копеечный способ очистки

17:00

Россия готовится открыть новый фронт в Украине: есть ли угроза боев за Запорожье

16:54

Южная Корея объявила военное положение: на улицах техника, парламент штурмуют - СМИ

16:49

"Мирный план" Трампа: генерал США назвал четыре условия для переговоров

16:35

Водителям грозит штраф за вождение в неправильной обуви: что известно

16:32

Убийство в Германии двух украинских баскетболистов: приговоры получили 4 человека

16:29

Украина испытывает новые типы ракет: Зеленский раскрыл подробности Ставки

16:01

Украина может избежать отключений света: назван сценарий

15:42

Получится вкуснее обычной: как готовить зеленую гречку - главные правилаВидео

15:37

"Я хорошенько покричала": Ефросинина рассказала про новое амплуа и реакцию мужаВидео

15:32

Как убрать сажу со стекла дровяной печи менее чем за 5 минут

15:15

"Переговоры с РФ начались": Трамп выдвинет конкретные условия Путину - Клочок

15:07

Помощь Украине и завершение войны: автор "мирного плана" Трампа сделал заявление

14:45

Официально: роскошная Кейт Миддлтон вернулась к своим обязанностям после лечения

14:40

Что делать, если дверь стиралки не открывается: лайфхак с "секретной" кнопкойВидео

13:54

Что на Донбассе и Курщине и где у ВСУ успехи: детали со Ставки Зеленского

13:50

Нововведения для водителей: что означает знак с полукругами на желтом фоне

13:50

Сын путиниста Газманова отказался от своего отца: брат вызверился

Реклама
13:35

"Бронь" до 12 месяцев: в Украине обновили статус критически важных предприятий

13:23

Танцор-воин Дмитрий Дикусар "пламенным" фото обратился к украинцам

12:58

Шольц обратился к Путину с заявлением по Украине

12:52

Так, как хочет Путин, не будет: Кремль уже получил четкий месседж от Трампа - Клочок

12:27

Когда начнут выплачивать "тысячу Зеленского": в Укрпочте назвали точную дату

12:00

Грозит ли Запорожью наступление РФ: у Зеленского объяснили ситуацию

11:40

Зеленский сигнализирует, что готов к мирным переговорам с РФ, но есть нюанс - WSJ

11:30

Смертельное ДТП в Днепре: следователь не принял заявление родителей погибшей девочки

11:10

С деньгами, на работе и в личной жизни: 4 знака зодиака везет в жизни

11:07

В Таиланде смыло в океан российскую актрису: момент утопления попал на видеоВидео

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять