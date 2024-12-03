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Военное положение в Южной Корее: президента заставляют отменить решение - СМИ

Руслана Заклинская
3 декабря 2024, 18:56обновлено 3 декабря, 19:45
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В Южной Корее, после того как президент Юн Сок Ель объявил военное положение, власти требуют отменить его действие.
Военное положение в Южной Корее: президента заставляют отменить решение - СМИ
Парламент проголосовал против решения президента / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Парламент Южной Кореи большинством проголосовал за отмену военного положения
  • Возле парламента - протесты, люди требуют импичмента президента
  • Минобороны заявило, что военное положение останется в силе, пока президент не отменит его

Во вторник, 3 декабря, парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране, которое несколькими часами ранее объявил президент Юн Сук Йоль. Об этом пишет Reuters.

Парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию об отмене военного положения, ее поддержали 190 депутатов из 190 присутствующих.

видео дня

По конституции страны, президент обязан отменить военное положение, если этого требует большинство парламентариев.

У здания парламента собрались тысячи людей, которые выкрикивают: "Импичмент президента Юна".

"Отмените военное положение, защитите демократию", - скандировали протестующие.

Перед голосованием в здании Национальной ассамблеи в Сеуле работали спецназовцы. У входа в парламент продолжались столкновения между протестующими и силами безопасности, которые выполняли указ президента.

"Все солдаты, которые продолжат выполнять решение о военном положении, будут преданы суду за государственную измену", - заявил спикер парламента Южной Кореи.

В то же время лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи утверждает, что все, кто действует согласно приказу президента Юна и командования, нарушают закон, поскольку военное положение является недействительным.

Также в Сети появились видео, где спецназовцы покидают парламент, отказываясь выполнять приказы президента Юн Сук Йоля.

Зато в Минобороны Южной Кореи заявили, что военное положение останется в силе, пока президент его не отменит.

Смотрите видео ситуации в Южной Корее:

Военное положение в Южной Корее: президента заставляют отменить решение - СМИ
Ситуация в Южной Корее / Фото: скриншот

Падение валюты

Неожиданное объявление военного положения всколыхнуло страну и ее финансовые рынки. Корейская она упала на 2,5% до двухлетнего минимума.

Министр финансов говорит, что власти применят "все возможные" меры, чтобы стабилизировать валюту

"Мы применим все возможные меры стабилизации финансового и валютного рынка, включая неограниченные вливания ликвидности", - сказал Чой Сан-мок на экстренной встрече с высшими экономическими чиновниками в Сеуле.

Ситуация в Южной Корее - что известно

Как сообщал Главред, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил военное положение из-за политического кризиса, вызванного конфликтами между правительством и оппозицией. Юн заявил, что введение военного положения необходимо для защиты конституционного порядка и свободы.

После этого в стране начались столкновения между протестующими и силовиками. Введена военная цензура и запрет на политическую деятельность.

Недавно украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым обратилась к Южной Корее с просьбой приобрести зенитные комплексы Cheongung и другие средства ПВО для ВСУ. Однако Сеул отказал в удовлетворении запроса и сослался на высокий спрос этих систем и экспортные обязательства.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Чо То Юл отметил, что страна тщательно наблюдает за участием северокорейских войск в поддержке России и будет принимать решения по ответу на новые угрозы и вызовы, которые возникают перед ней.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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Южная Корея Северная Корея военное положение
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