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Поставки вооружений Украине: в Южной Корее сделали заявление

Андрей Ганчук
7 ноября 2024, 14:07
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Сеул не поставляет оружие государствам, которые находятся в состоянии войны, но может сделать исключение.

Южная Корея, Украина
Южная Корея может поставить Украине оружие / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Главное из заявления президента Южной Кореи:

  • Украина может получить оружие от Сеула
  • Военная помощь зависит от уровня участия КНДР в войне

Южная Корея допускает возможность поставок вооружений Украине. Сеул придерживается политики, согласно которой странам, которые находятся в состоянии войны, оружие не поставляется. Об этом заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль.

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Как сообщает Deutsche Welle, он рассказал о том, что несмотря на политику Сеула, согласно которой Южная Корея не предоставляет вооружения странам, которые воюют, такая позиция может быть пересмотрена.

Причина – подключение войск КНДР к российско-украинской войне.

"Теперь, в зависимости от уровня привлечения Северной Кореи, мы будем постепенно, поэтапно корректировать нашу стратегию поддержки. Это означает, что мы не исключаем возможности предоставления оружия", - подчеркнул Юн Сок Ёль.

корея кндр
Кратко о Южной Корее и КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Войска КНДР в войне РФ и Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, на днях ВСУ ударили по войскам КНДР в Курской области. Информацию сообщили в Центре противодействия дезинформации. Детали не уточнили.

Россия стремится сформировать 5 батальонов из солдат Северной Кореи, сказала исполняющая обязанности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова. По ее словам, около 12 тысяч северокорейцев проходят обучение на пяти полигонах в Восточном военном округе РФ.

Юн Сок Ёль поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Лидеры выразили обеспокоенность ситуацией в Украине и договорились о встрече.

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