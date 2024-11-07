Прячут среди своих: РФ хочет сформировать 5 полков из солдат КНДР - детали

Ключевые тезисы:
- РФ планирует сформировать пять полков из солдат КНДР
- Это сделано для сокрытия присутствия войск КНДР в России
- Еще 12 тыс. солдат проходят подготовку на полигонах
Страна-агрессор Россия планирует сформировать не менее пяти мотострелковых полков из военнослужащих КНДР, каждый численностью по 2-3 тыс. солдат. Об этом сообщает и.о. постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова, передает Укринформ.
"Следует отметить, что для сокрытия присутствия в РФ северокорейские военные будут интегрированы в соединения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части России", - заявила дипломат.
Она подчеркнула, что около 12 тыс. северокорейских солдат проходят подготовку на пяти полигонах в Восточном военном округе Российской Федерации. Этот контингент включает не менее 500 офицеров армии КНДР, а также трех генералов Генштаба.
"Первые военные подразделения КНДР уже прибыли в зону боевых действий. В частности, 23 октября они были обнаружены в Курской области РФ. Три тысячи северокорейских военнослужащих были развернуты на российских полигонах в непосредственной близости к району боевых действий", - добавила Кувшинникова.
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.
В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.
Участие военных КНДР в войне - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, Северная Корея получает от страны-агрессора РФ продовольствие и нефть, а также помощь в освоении ракетных технологий в ответ на отправку своих военных на войну с Украиной.
Также известно, что первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных уже произошло в Курской области.
Владимир Зеленский говорил, что украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.
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