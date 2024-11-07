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Прячут среди своих: РФ хочет сформировать 5 полков из солдат КНДР - детали

Мария Николишин
7 ноября 2024, 09:11
731
Первые военные подразделения КНДР уже прибыли в зону боевых действий.
Прячут среди своих: РФ хочет сформировать 5 полков из солдат КНДР - детали
Войска КНДР в РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • РФ планирует сформировать пять полков из солдат КНДР
  • Это сделано для сокрытия присутствия войск КНДР в России
  • Еще 12 тыс. солдат проходят подготовку на полигонах

Страна-агрессор Россия планирует сформировать не менее пяти мотострелковых полков из военнослужащих КНДР, каждый численностью по 2-3 тыс. солдат. Об этом сообщает и.о. постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова, передает Укринформ.

"Следует отметить, что для сокрытия присутствия в РФ северокорейские военные будут интегрированы в соединения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части России", - заявила дипломат.

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Она подчеркнула, что около 12 тыс. северокорейских солдат проходят подготовку на пяти полигонах в Восточном военном округе Российской Федерации. Этот контингент включает не менее 500 офицеров армии КНДР, а также трех генералов Генштаба.

"Первые военные подразделения КНДР уже прибыли в зону боевых действий. В частности, 23 октября они были обнаружены в Курской области РФ. Три тысячи северокорейских военнослужащих были развернуты на российских полигонах в непосредственной близости к району боевых действий", - добавила Кувшинникова.

Прячут среди своих: РФ хочет сформировать 5 полков из солдат КНДР - детали
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Участие военных КНДР в войне - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Северная Корея получает от страны-агрессора РФ продовольствие и нефть, а также помощь в освоении ракетных технологий в ответ на отправку своих военных на войну с Украиной.

Также известно, что первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных уже произошло в Курской области.

Владимир Зеленский говорил, что украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.

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