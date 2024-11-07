Трамп и президент Южной Кореи обсудили войска КНДР в РФ: что решили

Кратко:
- Юн Сок Йоль и Дональд Трамп провели переговоры по телефону
- Лидеры обсудили ситуацию в КНДР и договорились о встрече
Глава Южной Кореи Юн Сок Йоль и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы военной помощи КНДР стране-агрессору России.
Как сообщило южнокорейское издание Yonhap Agency, политики обсудили ситуацию в Северной Корее, включая ядерные разработки, ракетные запуски и развертывание войск в РФ.
Оба лидера выразили обеспокоенность вопросами безопасности и безотлагательной ситуацией в Украине. Лидеры договорились, что личная встреча для обсуждения всех важных вопросов будет полезна. Как сообщила южнокорейская сторона, дата и место встречи должны быть согласованы в ближайшее время.
Кроме того, ожидается, что вторая администрация Трампа принесет изменения и непредсказуемость в альянс США и Южной Кореи, потенциально усиливая давление на Сеул с призывом взять на себя большую долю союзнических обязательств. По мнению экспертов, ключевым вопросом будет подход Трампа к денуклеаризации Северной Кореи и его политика войны России в Украине, куда были отправлены северокорейские войска в поддержку Москвы.
Войска КНДР в России - последние новости
Страна-агрессор Россия планирует сформировать не менее пяти мотострелковых полков из военнослужащих КНДР, каждый численностью по 2-3 тыс. солдат. Об этом сообщает и.о. постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова.
Северокорейские солдаты уже участвовали в боях против украинских защитников - это произошло в Курской области. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на два неназванных американских чиновника.
Ранее Владимир Зеленский назвал, сколько военных КНДР находится в Курской области.
При этом войска КНДР могут не оправдать надежд РФ. Ранее Северная Корея не посылала крупных сухопутных войск за границу.
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.
В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.
Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
Другие новости:
- Отправка войск КНДР на войну с Украиной: СМИ узнали, что Пхеньян получит от РФ
- Китай обеспокоен войсками КНДР в РФ: у Пекина есть веская причина – The Guardian
- Бойцов КНДР могут перебросить на Донбасс: в СНБО раскрыли сценарий
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред