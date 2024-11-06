Армия КНДР вступила в бои против Украины: в США раскрыли детали

Северокорейские солдаты уже участвовали в боях против украинских защитников - это произошло в Курской области.
Информацию о столкновении северокорейских солдат с украинскими подтвердил в комментарии изданию два неназванных американских чиновника.
Один из источников издания Reuters рассказал, что бой между северокорейцами и украинцами состоялся 4 ноября. При этом собеседники не уточнили, есть ли жертвы среди военных КНДР и не раскрыли других подробностей.
Бои с войсками КНДР - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько военных КНДР уже в Курской области. Украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.
Стало известно, какое вознаграждение Россия готовит солдатам КНДР за участие в войне. Южнокорейская разведка сообщила, что северокорейские солдаты, которые будут воевать против Украины на стороны РФ, вероятно, будут получать около 2 тысяч долларов в месяц. Также в России находятся около 4 тысяч северокорейских рабочих.
В разведке Южной Кореи отреагировали на то, что ВСУ могли уничтожить десятки солдат КНДР. Украинская разведка также сообщила, что около 12 000 северокорейских солдат, в том числе 500 офицеров и три генерала, уже находятся в России и проходят обучение на пяти военных базах.
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