Число увеличивается: сколько военных КНДР уже в Курской области - Зеленский

Курская операция помогла освободить украинских защитников из плена.

https://glavred.info/ukraine/chislo-uvelichivaetsya-skolko-voennyh-kndr-uzhe-v-kurskoy-oblasti-zelenskiy-10611284.html Ссылка скопирована

Войска КНДР на Курщине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphoto.com, Офис президента

Ключевые тезисы президента:

11 тысяч военных КНДР уже в Курской области

Скоро будет 3 месяца с начала операции ВСУ на Курщине

Украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства рассказал, что ему докладывали Главное управление разведки и Служба внешней разведки.

видео дня

"Относительно северокорейских военных на территории России, уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению", - подчеркнул он.

По его словам, вскоре будет 3 месяца с начала украинской операции в Курской области. Украинские защитники держат под контролем "санитарную зону" у границы.

Президент также отметил, что Курская операция очень помогла освободить защитников из российского плена.

Вечернее обращение Зеленского - видео:

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Участие войск КНДР в войне - что известно

Напомним, как сообщал Главред, северокорейские войска участвуют в боевых действиях против Украины в Курской области. Солдаты из КНДР уже попали под обстрел Вооруженных сил Украины.

Бывший посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур заявил, что Украине следует уничтожать военные подразделения Северной Кореи на поле боя. Союзники должны осознать серьезность угрозы и наконец-то действовать.

Кроме того, в Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее сообщали, что страна-агрессор Россия перебросила в районы вблизи Украины более 7 тысяч северокорейских солдат.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред