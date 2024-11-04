Число увеличивается: сколько военных КНДР уже в Курской области - Зеленский

Ключевые тезисы президента:
- 11 тысяч военных КНДР уже в Курской области
- Скоро будет 3 месяца с начала операции ВСУ на Курщине
Украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Глава государства рассказал, что ему докладывали Главное управление разведки и Служба внешней разведки.
"Относительно северокорейских военных на территории России, уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев и не видим увеличения реакции партнеров, к сожалению", - подчеркнул он.
По его словам, вскоре будет 3 месяца с начала украинской операции в Курской области. Украинские защитники держат под контролем "санитарную зону" у границы.
Президент также отметил, что Курская операция очень помогла освободить защитников из российского плена.
Вечернее обращение Зеленского - видео:
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.
В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.
Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
Участие войск КНДР в войне - что известно
Напомним, как сообщал Главред, северокорейские войска участвуют в боевых действиях против Украины в Курской области. Солдаты из КНДР уже попали под обстрел Вооруженных сил Украины.
Бывший посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур заявил, что Украине следует уничтожать военные подразделения Северной Кореи на поле боя. Союзники должны осознать серьезность угрозы и наконец-то действовать.
Кроме того, в Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее сообщали, что страна-агрессор Россия перебросила в районы вблизи Украины более 7 тысяч северокорейских солдат.
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