Армия КНДР вступает в бои с ВСУ: в Южной Корее сделали срочное заявление

Южная Корея рассматривает вопрос отправки наблюдателей в Украину.

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Южная Корея может отправить наблюдателей в Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

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Сеул реагирует на отправку войск КНДР

В Украину могут прибыть наблюдатели из Южной Кореи

Южная Корея может отреагировать на переброску Серверной Кореей войск в страну-агрессор РФ для войны с Украиной.

В этой связи в Сеуле не исключают возможность отправки в Украину группы наблюдателей, пишет Reuters со ссылкой на неназванного представителя президента Южной Кореи.

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Кроме того, один из неназванных представителей президента Южной Кореи отметил, что для отправки наблюдателей не требуется согласие Национальной Ассамблеи, если это делается с конкретной целью и на ограниченное время.

/ Инфографика: Главред

В то же время в Сеуле также указали на то, что военные из КНДР "еще не вступили в полноценные боевые действия против украинских сил".

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Ранее Владимир Зеленский назвал, сколько военных КНДР находится в Курской области. Курская операция помогла освободить украинских защитников из плена.

Как сообщалось ранее, войска КНДР могут не оправдать надежд РФ. Ранее Северная Корея не посылала крупных сухопутных войск за границу.

Напомним, как сообщал Главред, украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.

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