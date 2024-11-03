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РФ и КНДР нарвались: Южная Корея может усилить поддержку Украины - ISW

Анна Косик
3 ноября 2024, 08:59
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За последнюю неделю оккупанты перебросили 7 тысяч северокорейских военных в районы рядом с границей с Украиной.
Чо Те Юль, войска КНДР
Оккупанты уже вооружили многотысячную группировку войск КНДР / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Ostap Yarysh

О чем сообщили аналитики ISW:

  • Южная Корея рассматривает усиление помощи Украине
  • Участие северокорейских войск в войне будет под постоянным контролем
  • РФ уже вооружила несколько тысяч военных из КНДР вблизи границы с Украиной

Переброска войск КНДР на территорию страны-агрессора России, в частности в приграничные с Украиной области может спровоцировать Южную Корею на усиление военной помощи Украине.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW), на фоне данных украинской разведки о размещении северокорейских сил у границы Южная Корея уже сигнализировала о возможности усилить поддержку Украины.

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В частности, 1 ноября министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл заявил, что его страна рассматривает все возможные сценарии в вопросе передачи Украине оружия для усиления ВСУ из-за переброски войск КНДР.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Южная Корея будет контролировать участие северокорейских войск в России и "выгоды", которую Северная Корея получает от России, чтобы определить курс действий", - говорится в сообщении.

По данным украинских разведчиков, враг настроен решительно по усилению группировки за счет войск из КНДР. Ведь дополнительные 7 тысяч северокорейских военнослужащих уже прибыли в области РФ рядом с Украиной и их вооружили минометами калибра 60 мм, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и ПТРК РПГ-7, приборами ночного видения, тепловизорами и другим оптическим оборудованием.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Северокорейские войска в России - что известно

Напомним, Главред писал, что в ВСУ сообщили о том, что войска КНДР постепенно заходят на позиции в Курской области. Уже есть кадры, подтверждающие это, однако о обученности данных подразделений пока говорить рано.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина располагает информацией обо всех площадках, где Россия накапливает солдат из Северной Кореи. ВСУ могли бы нанести превентивный удар, однако вместо разрешения на необходимую дальнобойность, партнеры наблюдают.

Накануне в эстонской разведке предупредили, что участие северокорейских военных в войне против Украины, вероятно, не окажет значительного влияния на ситуацию на фронте. Солдаты КНДР несут большие потери на войне, чем российские войска.

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