РФ и КНДР нарвались: Южная Корея может усилить поддержку Украины - ISW

О чем сообщили аналитики ISW:

Переброска войск КНДР на территорию страны-агрессора России, в частности в приграничные с Украиной области может спровоцировать Южную Корею на усиление военной помощи Украине.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW), на фоне данных украинской разведки о размещении северокорейских сил у границы Южная Корея уже сигнализировала о возможности усилить поддержку Украины.

В частности, 1 ноября министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл заявил, что его страна рассматривает все возможные сценарии в вопросе передачи Украине оружия для усиления ВСУ из-за переброски войск КНДР.

По данным украинских разведчиков, враг настроен решительно по усилению группировки за счет войск из КНДР. Ведь дополнительные 7 тысяч северокорейских военнослужащих уже прибыли в области РФ рядом с Украиной и их вооружили минометами калибра 60 мм, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и ПТРК РПГ-7, приборами ночного видения, тепловизорами и другим оптическим оборудованием.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.