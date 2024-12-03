Свет будут выключать в течение 16 часов: графики отключений на 4 декабря

Кратко:
- Отключения света 4 декабря для бытовых пользователей будут действовать с 06:00 до 22:00
- С 07:00 до 20:00 будет одновременно применены 2 очереди отключений
В среду, 4 декабря по всей территории Украины будут действовать графики отключений света и ограничения мощности. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
Завтра, 4 декабря, запланированы следующие ограничения электроснабжения:
- Для бытовых потребителей:
06:00 - 07:00: одна очередь отключений
07:00 - 20:00: две очереди отключений
20:00 - 22:00: одна очередь отключений
- Для промышленности и бизнеса:
06:00 - 22:00: применение графиков ограничения мощности.
В "Укрэнерго" напомнили, что временные ограничения электроснабжения введены из-за повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что время и объем ограничений могут меняться в течение дня.
Отключение света в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина остро нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны, таких как HAWK, NASAMS или IRIS-T. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, поставка около 20 таких систем позволит избежать перебоев с электроснабжением. Во время визита в Брюссель, где он участвует в министерском заседании Совета Украина-НАТО, Сибига призвал союзников помочь усилить энергетическую безопасность страны накануне зимних холодов.
В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что к выходным ситуация с отключениями электроэнергии в Украине должна улучшиться. В частности, отключения станут более предсказуемыми и сократятся до двух очередей. Восстановительные работы на энергетических объектах сейчас активно продолжаются.
Однако ситуация остается сложной из-за недавних ракетных ударов России 17 и 28 ноября, которые нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины. Это существенно повышает риск длительных отключений электричества во время зимнего периода, отмечает агентство Reuters.
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Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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